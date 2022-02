Procès Lelandais : Alain Jakubowicz, l'avocat qui refuse de parler à la presse durant l'audience

Alain Jakubowicz est l'avocat de Nordahl Lelandais. Il refuse de parler à la presse durant les trois semaines de débats devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. Il avait déjà été mutique pendant les débats du procès pour le meurtre d'Arthur Noyer en mai 2021 devant les Assises de la Savoie à Chambéry. Quelle est la stratégie de défense de celui que l'on surnomme "Jaku" ?

Un ténor

À bientôt 69 ans, Me Jakubowicz est un avocat médiatique, connu pour avoir plaidé dans le procès Klaus Barbie ou dans celui de la catastrophe de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc. Il a d'ailleurs raconté sa longue carrière dans un livre intitulé, "Soit je gagne soit j'apprends" dans lequel il explique notamment pourquoi il a accepté de défendre Nordahl Lelandais, alors que beaucoup le lui déconseillaient.

Deux prises de paroles dans l'affaire Maëlys

Depuis le début de l'affaire, il s'est exprimé officiellement deux fois. La première, en décembre 2017, où il affirme à la télévision que la silhouette blanche, filmée par les caméras de vidéosurveillance dans l'Audi A3 de son client, est celle d'une femme dont "le décolleté profond va jusqu'à la naissance de la poitrine". On connaît la suite. Et puis le 14 février 2018, le jour où l'on a retrouvé les restes du corps de Maëlys, il avait tenu a s'exprimer, après la conférence de presse du procureur (voir vidéo ci-dessous). Il avait alors décrit un Nordhal Lelandais tombant à genou et demandant pardon à la fillette.

Ayant compris que ces deux prises de parole avaient plutôt été contreproductives, Alain Jakubowicz a donc décidé de ne plus parler a la presse. Au procès de Chambéry, il s'est exprimé après le verdict, plutôt satisfait que son client n'écope que de vingt ans de réclusion criminelle, alors que l'avocat général avait requis trente. Cette posture est sans doute celle qu'il adoptera le 18 février à Grenoble après le verdict.

Montrer la faiblesse des témoignages humains

Durant les deux semaines d'audience qui viennent de s'écouler, l'avocat a tenté de décrédibiliser certains témoignages, en les opposant à d'autres pour montrer certaines incohérences, "la fragilité du témoignage humain" a-t-il dit. Ce qui a provoqué la réaction de l'un de ces témoins, Mickaël qui lui a lancé : "Arrêtez vos âneries! Moi, je n'ai tué personne, je n'ai violé personne ! Respectez-moi !"

L'avocat affirme vouloir rester sur la réalité du dossier. Il estime ainsi que puisque personne n'a vu Maëlys partir avec Lelandais c'est qu'il ne l'a pas forcée, sinon, elle aurait crié et on l'aurait entendue.

Lors de ces interventions, parfois, sur le banc des parties civiles, on s'agite un peu, alors Maitre Jakubowicz ne laisse pas passer : " J'aimerais pouvoir poser des questions sans entendre ces rires sarcastiques, qui nuisent à la sérénité des débats." La présidente demande le calme dans la salle, sinon, dit-elle, les personnes seront évacuées.

Passe d'armes

Et puis il y a eu cette passe d'armes, plutôt musclée, avec l'ancien procureur de Grenoble, cité comme témoin par l'avocat de la mère de Maëlys, au point que l'avocat est sorti de ses gonds, demandant une suspension d'audience et qu'on appelle le bâtonnier car les droits de la défense n'auraient pas été respectés.

Enfin, il a parfois des remarques étonnantes, comme ces félicitations qu'il adresse au gendarme qui a découvert la goutte de sang de Maëlys dans le coffre de la voiture de son client. Une goutte de sang microscopique qui avait miraculeusement échappé au récurage en règle que l'accusé avait fait subir à son Audi, permettant ainsi de le confondre.

Stratégie

Vendredi, à l'issue des presque six heures d'interrogatoire de son client, il lui a fait dire qu'il reconnaissait l'enlèvement et le meurtre de Maëlys, un véritable coup de théâtre. Il s'adresse toujours à son client en le tutoyant, un peu comme un père le ferait avec son fils. " Je ne t'amène pas à l'échafaud mais on ne va pas tourner autour du pot! "Cette stratégie de la défense vise à occulter le possible mobile sexuel. Les parties civiles, elles, ont dénoncé de pseudos aveux mis en scène par le célèbre avocat.

Alain Jakubowicz, avocat de Nordahl Lelandais, en discussion avec Fabien Rajon, avocat de la famille maternelle de Maëlys (ici le vendredi 11 février 2022 au palais de justice de Grenoble) © Radio France - Véronique Pueyo

