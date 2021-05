Après l'audition de quatre experts psychologues et psychiatriques lundi, la septième journée du procès de Nordahl Lelandais, pour le meurtre d'Arthur Noyer, la procureure générale va prononcer ses réquisitions et les avocats leurs plaidoiries devant la cour d'assises de la Savoie à Chambéry.

Procès Lelandais : au septième jour, l'heure des réquisitions et des plaidoiries

La septième journée d'audience du procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer, ce mardi devant la cour d'assises de la Savoie à Chambéry, va marquer un temps fort du procès. Après de nombreux témoignages de proches, d'amis, d'enquêteurs, après l'interrogatoire de l'accusé, après les présentations des experts psychologiques et psychiatriques lundi, c'est cette fois venu le temps des les réquisitions de l'avocate générale et les plaidoiries des parties civiles et de la défense.

Bernard Boulloud, l'avocat de la famille d'Arthur Noyer, va s'appuyer sur les incohérences de l'accusé et sa personnalité sombre. Alain Jakubowicz, avocat de Nordahl Lelandais, aura sans doute pour rôle d'éveiller le doute sur bon nombre d'éléments de l'enquête. Les jurés devraient débuter leur délibéré dès mardi soir. Le verdict pourrait être prononcé dans la foulée mardi soir ou bien mercredi matin. L'accusé encourt 30 ans de réclusion.

Le direct de cette septième journée d'audience

L'audience commence à 9 heures mardi 11 mai au palais de justice de Chambéry.

Le procès de Nordahl Lelandais a débuté le 3 mai devant la cour d'assise de la Savoie à Chambéry © Radio France - Christophe Van Veen

