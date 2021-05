Procès Lelandais : au sixième jour d'audience, les experts psychiatres à la barre

La deuxième semaine d'audience du procès pour meurtre de Nordahl Lelandais commence, ce lundi 10 mai, devant la cour d'assises de la Savoie à Chambéry. Les experts psychiatriques sont attendus avec impatience, et par l'accusation et par la défense, mais pour des raisons bien différentes.

C'est la deuxième et dernière semaine du procès pour meurtre de Nordahl Lelandais, devant la cour d'assises de la Savoie, à Chambéry. Le meurtre d'Arthur Noyer, un jeune caporal brillant, heureux, attachant, dont la cour a vu se dessiner un portrait solaire tout au long de la première semaine d'audience. Les espoirs de savoir la vérité sur cette nuit du 11 au 12 avril 2017 sont quasiment inexistants, tant l'accusé Nordahl Lelandais a paru verrouillé, inaccessible et froid durant cette première semaine d'audience. Malgré les incohérences manifestes pointées par les enquêteurs et le président de la cour entre sa version et des faits avérés. Malgré le portrait qu'ont fait de lui les témoins, celui d'un homme colérique, menteur, infidèle, fainéant, double, rien n'a pu entamer cette "carapace" dont il se targue pour justifier son silence.

Au programme de cette deuxième semaine d'audience : les experts psychiatres seront entendus ce lundi. Mardi, place au réquisitoire et aux plaidoiries. Le verdict est attendu mercredi.

8h25. L’audience commence à 9h00, au palais de justice de Chambéry.

