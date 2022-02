Procès Lelandais : Colleen, la grande sœur de Maëlys avant le verdict, "la vérité je ne l'attends plus trop"

La grande sœur de Maëlys, Colleen, âgée de 16 ans, s'est dite satisfaite jeudi des réquisitions prononcées par l'avocat général lors du procès de Nordahl Lelandais. Jaqcues Dallest a demandé la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.

La grande sœur de Maëlys, Colleen De Araujo, âgée de 16 ans, s'est dite satisfaite jeudi de la peine requise à l'encontre de Nordahl Lelandais devant la cour d'assisses de l'Isère. Le Parquet a demandé à la Cour et aux jurés de le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Le verdict sera prononcé vendredi dans la journée à l'issue d'une dernière prise de parole de l'accusé et d'une période de délibéré. L'adolescente dit attendre que l'accusé soit condamné "en conséquence de ses actes".

Tenir tête à Nordahl Lelandais

C'est une adolescente combattante qui a pris place à la barre le 7 février devant la cour d'assises de l'Isère. À la barre, après son père et sa mère, Colleen a interpelé Nordahl Lelandais. "Vous pensez être un dur ? Il n'y a rien de plus lâche que de s'en prendre à plus faible que soi, enlever une enfant et la jeter dans la nature comme un déchet. C’est vous le déchet. Je ne crois pas à vos mensonges, à vos larmes, à vos excuses. Où est votre courage ? Je veux savoir si vous avez violé ma sœur. (...) Pourquoi avoir attendu six mois pour dire où était son corps ? (...) Vos mensonges, on en a marre, vos réponses, on en a besoin maintenant. (...) Pourquoi continuer à mentir ?"

Elle le reconnaît, Colleen voulait décharger sa haine durant le procès, toute la tristesse qu'elle porte en elle. "Je voulais le faire pour ma sœur, pour sa mémoire". Elle dit aujourd'hui être "le trait d'union de la famille" (ses parents sont désormais divorcés, ndlr), "je crois qu'ils pensent la même chose que moi, ils veulent aussi la vérité de l'accusé", explique l'adolescente pleine d'énergie et de colère. Elle reprend à son compte des mots de Jacques Dallest, l'avocat général : Nordahl Lelandais est un "prédateur sexuel", "un destructeur de bonheur" et "il faut l'envoyer en prison comme grand criminel."

Colleen tient aussi à ce qu'on se souvienne de sa petite Maëlys, que l'accusé "reste le plus longtemps possible en prison, qu'il ne fasse plus de mal à personne et qu'on garde la mémoire de ma sœur le temps qu'il faudra." Avant l'énoncé du verdict vendredi, elle reconnaît ne pas attendre grand chose. "La vérité, je le l'attends, plus trop, je me sens démunie. J'avais de l'espoir qu'il dise la vérité, j'avais de l'espoir, ça m'a attristée. Je trouve ça dommage parce qu'il aurait pu se libérer, être digne."