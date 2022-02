Procès Lelandais : confrontation entre Nordahl Lelandais et son cousin, père de la fillette qu'il a agressée

Il vient témoigner après son épouse. Lui, c'est l'un des nombreux cousins germains de Nordahl Lelandais, son préféré, celui qu'il considère comme "son frère", ils ont été pratiquement élevés ensemble.

Elevés comme des frères

D'ailleurs, ils se ressemblent un peu : tous deux ont fait l'armée, avant de la quitter sur un échec. Ils ont consommé ensemble, en cachette de leur famille, de la cocaïne. Ils aiment faire la fête. Mais la comparaison s'arrête là. L'accusé est un "anorexique du travail", son cousin se lève tous les jours à deux heures du matin pour aller au boulot.

"J'avais toute confiance en lui, au point de l'avoir choisi pour être le parrain de ma deuxième fille, celle qu'il a agressée sexuellement, dans la nuit du 10 au 11 juillet 2017, alors qu'il était en vacances chez moi" dit-il à la barre.

Dépression et internement

Et il poursuit : "_J'ai la haine, en ce moment, je me retiens_. Je suis écœuré, il nous a manipulés. Au départ, j'étais persuadé qu'il n'avait rien fait, que c'était une erreur. On a coupé les ponts quand il a avoué pour la petite Maëlys. Et on s'est senti trahi une deuxième fois quand on a appris en octobre 2018, qu'il avait agressé sexuellement notre fille."

Les parents de l'enfant ont refusé de voir la vidéo de cette agression, que l'accusé avait filmée avec son portable. Mais ils ont identifié leur fille sur des photos. "Suite à tout cela, j'ai fait une grosse dépression et j'ai été soigné en hôpital psychiatrique pour ne pas que je me fasse du mal à moi-même."

"Maintenant, faut que tu déballes ton sac"

Depuis, son cousin refuse de prononcer le nom de Nordahl Lelandais, il dit NL. Il se tourne vers l'accusé qui, dans son box, affronte son regard. "_On veut la vérité_, tu disais que tu m'aimais, moi aussi je t'aimais, mais c'est fini. Maintenant faut que tu déballes ton sac."

Interrogé par son avocate, Maître Caroline Rémond, le cousin avoue : "On n'a plus confiance en personne depuis cette histoire. On ne veut plus confier nos enfants ou les voir partir en colo, pour les protéger." Il dit qu'il a découvert les penchants homosexuels de son cousin dans la presse. Et concernant les enfants ? "Je savais qu'il aimait les jolies filles, mais pas qu'il était attiré par les enfants."

à lire aussi Procès Lelandais : sa mère et sa demi-soeur ne comprennent pas pourquoi il a basculé dans le crime

Effacer NL de leur vie

Le couple est suivi par un psychologue et a fini par raconter à ses filles ce qui s'était passé. "Car pour les protéger, on a dû leur mentir pendant 4 ans. Ma fille réclamait son parrain, c'était horrible. D'ailleurs on a fait les démarches pour qu'il ne soit plus son parrain. On va refaire un petit baptême." explique son épouse à la barre.

Que ressent Nordahl Lelandais quand il voit ainsi, depuis cinq jours, défiler à la barre tous ces gens, famille, amis, ex-compagnes, qui l'aimaient et qui, aujourd'hui, le regardent avec horreur ? Impossible de le savoir.

"Je suis un lâche, j'ai pratiqué cela sur une enfant endormie" dit-il "_Ce que j'ai fait est dégueulasse mais je ne sais pas pourquoi je l'ai fait_. Je savais que c'était mal. J'ai filmé pour revoir les images, mais après, je les ai effacées" tente d'expliquer Lelandais qui poursuit : "Je n'ai pas agressé sexuellement Maëlys".

Un accusé qui ne lâche rien

S'il montre parfois un signe de faiblesse, en s'essuyant les yeux, en baissant la tête ou en réprimant comme un sanglot avant de prendre la parole, il a plutôt montré tout au long de cette première semaine d'audience qu'il avait l'intention de ne rien lâcher. Il fait face aux questions et, même s'il ne dit pas grand chose, au final, il parle beaucoup.