Procès Lelandais : demain, l'accusé sera interrogé sur les faits. Qu'en attendre ?

Nordahl Lelandais va être interrogé demain après-midi, sur les faits qui lui sont reprochés : l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys et des agressions sexuelles sur ses deux petites-cousines de 4 et 6 ans à l'époque des faits. Quelle sera l'attitude de l'ancien maitre-chien ?

Lors de ce deuxième jour d'audience, devant les Assises de l'Isère, Nordhal Lelandais, comme lors du procès à Chambéry, pour le meurtre du Caporal Noyer, a été exhorté par ses anciens amis de dire la vérité sur la mort de Maëlys. Fabien et Coralie, un couple qui a beaucoup fréquenté "Nono" comme ils le surnomment encore, ainsi que Nazim, un chef d'entreprise qui a réussi mais qui aimait son "pote" malgré son côté fumiste, l'ont à nouveau supplier de s'expliquer.

"Cette petite fille, tu ne l'as pas fait monter à trois heures du matin dans ta voiture, sans l'autorisation de ses parents pour l'emmener voir tes chiens. Tu as eu une pulsion sexuelle ?" l'interroge Fabien, ce mardi matin.

Parle, Nono ! Coralie, une ancienne amie

L'après midi, c'est sa compagne, Coralie qui lui succède à la barre et qui se tourne vers l'accusé, après avoir eu besoin de boire un peu d'eau et de s'asseoir. "Je ne me sens pas bien, j'ai envie de vomir mais je vais y arriver" lâche-t-elle. Et elle poursuit en s'adressant à Nordahl Lelandais. "Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as fait cela. Parle, Nono ! Tu avais quoi dans la tête quand tu l'as enlevée?"

Coralie a exhorté son ancien ami de dire la vérité © Radio France - Valentin Pasquier

A la demande de la présidente, Nordahl Lelandais se lève, baisse son masque pour répondre, d'une voix blanche : "Coralie, cela fait 4 ans que je m'explique en instruction. Je me suis déjà expliqué et je le ferai au cours de cette audience."

C'est ta dernière chance pour être jugé, en homme compris - Nazim, un ancien ami de l'accusé

Pour clore cette journée très forte, c'est Nazim qui prend la parole en dernier, en s'approchant de la barre. Comme recueilli, parlant doucement et lentement, il répète : "Nordhal, c'est la dernière fois qu'on se voit et j'en suis triste. C'est ta dernière chance pour dire ce que tu as fait, pour expliquer, pour que tu sois condamné en homme compris. Car on connait la fin de la pièce. Maëlys, je ne la connaissait pas mais j'y pense tous les jours. "

Ni la présidente de la Cour, ni les parties civiles, ni l'avocat général, ni la défense ne souhaiteront lui poser de questions, comme c'est l'usage, comme si Nazim avait tout dit, en quelques mots. Le silence se fait dans la salle.

Nordhal Lelandais fixe attentivement son ancien ami qui quitte la salle d'audience, il essuiera quelques larmes mais ne dira rien et la présidente suspendra l'audience, jusqu'à ce mercredi 9 heures.

Maitre Boguet, avocat de Joachim De Araujo © Radio France - Véronique Pueyo

Interrogatoire sur les faits, mercredi après-midi

Dans la salle des pas perdus, les journalistes se pressent autour des avocats, car eux seuls qui s'expriment, la famille de Maëlys ne le souhaitant pas. Demain après-midi, justement, l'accusé sera interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, à savoir l'enlèvement et le meurtre de la fillette et sur les agressions sexuelles sur ses deux petites-cousines. Que va-t-il dire ?

Maitre Boguet, avocat du père de Maëlys, prend la parole : "Nordhal Lelandais est le seul comptable de sa parole, encore une fois, il en fera ce qu'il voudra. Je rappelle que légalement il a le droit de garder le silence. Et c'est de sa responsabilité d'en accepter les conséquences. C'est prendre le risque, comme l'a dit son dernier ami, qui est passé à la barre, d'être jugé en homme incompris. Il se le doit en premier lieu mais il le doit aussi à la famille de la petite martyrisée. A partir de là, c'est un cheminement, j'ai envie de dire, d'homme conscient qui vient assumer les faits qui lui sont reprochés, de manière à être jugé, non pas de manière bienveillante, mais de façon juste."

Maitre Rajon, l'avocat de Jennifer Cleyet-Marel, la mère de Maëlys © Radio France - Véronique Pueyo

Pour Maitre Crespin, l'avocat des associations, la Voix de l'enfant et l'Enfant bleu, parties civiles, : "Lelandais, face à ses amis qui l'exhortaient de parler, est froid, voire glaçant. Il recule toujours le moment de l'explication.

Pour maitre Rajon, avocat de la mère de Maëlys : _"_Nordahl Lelandais est difficile à bouger et je suis relativement pessimiste quant à sa capacité de nous dire ce qui s'est joué lors de l'enlèvement de Maëlys."