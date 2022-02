Procès Lelandais : des vidéos de Maëlys, pleine de vie, ont été projetées à l'audience

Les parents de Maëlys et sa grande sœur, Colleen, ont témoigné ce lundi après-midi devant la cour d'assises de l'Isère. Pour dire leur immense chagrin et demander à l'accusé de dire la vérité. En vain. Des vidéos où l'on voit une fillette, heureuse de vivre, ont été projetées aux jurés.

La première à prendre la parole, ce lundi après-midi, a été Jennifer Cleyet-Marel. La mère de Maëlys avait demandé l'autorisation de pouvoir mettre un grand portrait de sa fille devant le pupitre et une photo de l'enfant, tournée vers l'accusé.

La chanson de Vitaa et Slimane, Maëlys

Elle a lu une lettre dans laquelle elle s'adressait à sa fille disparue : "Mon poussin, ma guerrière, tu serais devenue une grande dame ! " Et pour la faire revivre, Jennifer a réalisé un petit montage vidéo, sous forme de diaporama, avec en fond sonore, la chanson que Vitaa et Slimane ont écrite pour Maëlys.

Les instants d'un bonheur passé, à jamais envolé, défilent devant les yeux du public et ceux des jurés. Poignant. La petite fille, que tous les témoins ont décrite comme gaie et si vivante, surgit alors dans cette salle d'audience à l'ambiance si lourde.

L'accusé, lui, préfère baisser la tête pour ne pas affronter les sourires de Maëlys, à tous les âges de sa courte vie, une vie qu'il reconnait avoir enlevée, une nuit d'août 2017.

Faire revivre Maëlys, le temps d'une vidéo

Et d'un seul coup, c'est comme si Maëlys était là, devant nous, faisant des grimaces, rigolant avec sa grande sœur ou accomplissant des acrobaties. On la voit en vacances, chez elle et même dans la petite robe blanche qu'elle portait pour le mariage du cousin de sa mère, à Pont de Beauvoisin.

L'émotion saisit aussi le public quand il la voit danser, filmée par Colleen, son aînée, qui, elle aussi, lui a crié son amour et le manque que son absence avait laissé dans son cœur.

Joachim, son "papa perdu en mer, qui tente de garder la tête hors de l'eau," comme il se décrit lui-même, témoignera aussi du drame qu'il vit depuis quatre ans et demi. Il est méconnaissable. Il a perdu 25 kilos, "soit le poids de sa fille, qui lui a été arrachée" fait remarquer son avocat, Maitre Boguet.

Ce portrait de Maëlys a été posé devant le pupitre où ses parents et sa sœur ont témoigné. © Radio France - Véronique Pueyo

Il est tellement perdu qu'il quitte la barre en oubliant de demander que l'on projette une autre vidéo. Sa fille et son ex-femme s'empressent de le lui faire remarquer.

Si j'avais su, je l'aurais gardée avec moi - Joachim

Et la Cour regarde cette vidéo tournée le soir du drame, où l'on voit les invités du mariage, danser et rire. Maëlys est parmi eux. En vie pour quelques heures encore.

"Si j'avais su" a dit son père. "Quand elle m'a demandé de la prendre sur mes épaules, j'étais fatigué, j'ai dit non. Elle est repartie jouer. Si j'avais su, je l'aurais gardée avec moi."

Et, comme en écho, sa mère se souvient : "La dernière fois que je l'ai vue, c'était au moment du dessert. Elle n'aimait pas trop, alors elle est repartie s'amuser. Si j'avais su, je l'aurais gardée avec moi."