Procès Lelandais : l'ancien procureur de Grenoble cité comme témoin

C'est Maitre Rajon, l'avocat de la mère de Maëlys, qui a fait citer comme témoin Jean Yves Coquillat. Et un ancien procureur à la barre d'une cour d'assises, c'est plutôt rare.

Un magistrat en charge durant 15 mois de l'affaire Lelandais

Ce magistrat expérimenté et au franc parler légendaire, aujourd'hui à la retraite, avait géré l'affaire Maëlys devenue ensuite l'affaire Lelandais quelques jours seulement après l'enlèvement de l'enfant, le temps pour le parquet de Bourgoin de se dessaisir du dossier au profit du pôle criminel de Grenoble.

Le 30 novembre 2017, le procureur Coquillat avait tenu une conférence de presse au cours de laquelle il avait retracé minute par minute l'emploi du temps de Nordahl Lelandais, la nuit de la disparition de Maëlys. A l'époque, le suspect avait nié en bloc mais il avait été mis en examen pour meurtre.

Une conférence de presse qui avait marqué les esprits

Et puis le 14 février 2018, alors que les restes de Maëlys venaient tout juste d'être retrouvés dans une foret de Chartreuse, sur les indications de Nordahl Lelandais, confondu par une microscopique goutte de sang de Maëlys, retrouvée dans le coffre de sa voiture, c'est encore Jean-Yves Coquillat qui prenait la parole lors d'une conférence de presse à la mairie de Pont de Beauvoisin.

"Mes premiers mots" avait-il dit en préambule, bouleversé "seront pour les parents de Maëlys. Jusqu'à présent ils étaient dans la pire des situations, dans l'ignorance de ce qu'était devenu leur enfant, ce soir ils ne sont plus dans l'ignorance, car ce soir, ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée. Et c'est à eux que je pense ce soir."

Jean-Yves Coquillat sera donc de retour ce matin de retour au palais de justice de Grenoble, un palais qu'il a quitté il y a plus de trois ans.

Deux autres témoins à la barre

En plus de sa déposition, deux autres témoins seront entendus ce matin, le directeur de l'enquête de gendarmerie à Chambéry, sur la mort du caporal Noyer et Julien, un ami de Nordahl Lelandais, qui réparait les téléphones et à qui l'accusé avait confié un IPhone volé, portable que l'accusé avait ensuite détruit à coup de pierre, avant de le jeter dans le lac du Bourget, en sortant de sa première garde à vue.

L'après-midi sera consacré à l'interrogatoire de l'accusé sur les faits. Depuis le début de son procès, il esquive les questions en disant : "Je m'expliquerai plus tard, en temps et en heure." L'heure est donc venue mais les parties civiles n'ont guère d'espoir que l'accusé dise vraiment ce qui s'est passé ce soir tragique d'août 2017, lors d'une fête de mariage à Pont de Beauvoisin.