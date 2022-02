"Beaucoup de zones d'ombre vont rester enfermées avec Lelandais", dit l'avocat toulousain du père de Maëlys

Le procès de Nordahl Lelandais se termine ce vendredi 18 février devant les Assises de l'Isère à Grenoble, dans l'affaire de la mort de la petite Maëlys, qui avait 8 ans quand elle a été tuée en 2017. Jeudi, le Parquet a requis la perpétuité avec 22 ans de sûreté. L'avocat toulousain Laurent Boguet représente le père de Maëlys. Il était l'invité de France Bleu Occitanie à quelques heures du verdict.

Joaquim de Araujo, c'est un papa très touchant, résilient. On l'a entendu à plusieurs reprises sur France Bleu. Dans quel état est-il ? A-t-il réussi à obtenir des réponses aux questions qu'il se posait ?

Non, non. Bien évidemment que l'attitude qui a été opposée aux parties civiles, et plus largement, je dirais à la justice, montre que Nordahl Lelandais s'est montré incapable de s'exprimer par rapport aux attentes auxquelles il devait faire face. Et surtout, il présente une personnalité extrêmement inquiétante. Pour ce qui est de Joachim de Araujo, il était venu sans trop d'illusions par rapport à la confrontation avec le bourreau de sa fille. Mais il demande à la justice effectivement qu'elle sanctionne quelqu'un qui inquiète beaucoup.

Vous n'avez pas, vous non plus, réussi à sonder la personnalité de Lelandais ?

Ce n'est pas faute d'avoir essayé de le mettre face à ses responsabilités. On a tous une petite idée, effectivement, des carences comportementales qui font qu'à un moment donné, il s'inscrit complètement en marge de l'humanité. Il est allé, je dirais, satisfaire des pulsions en commettant l'innommable. Donner la mort à une petite fille qu'on enlève en plein mariage est inadmissible et il n'est pas capable d'exprimer les choses pour qu'on puisse qu'on puisse au moins faire l'effort de les entendre et peut être de les comprendre. Mais il est bloqué dans une logique prédatrice et pulsionnelle.

Il a reconnu le meurtre de Maëlys, mais pas d'agressions sexuelles. Pour vous, il va emporter, s'il est condamné, des secrets dans sa cellule?

Oui, de nombreux, notamment le mobile sexuel. Il m'apparaît absolument évident. Je vous rappelle qu'il a été également renvoyé pour des agressions sexuelles qu'il a fait subir à ses petites cousines, respectivement âgées de 4 et 6 ans, quelques semaines à peine de la mort de Maëlys. Donc, oui, de nombreux secrets parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions il a pu réaliser cet enlèvement. On ne sait pas ce qu'il fait subir à cette gamine. On ne sait pas s'il agit véritablement seul. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui resteront effectivement enfermées avec lui. Il refuse effectivement, tout simplement de rester parmi parmi ceux qui lui ont tendu la main et qui ont essayé de comprendre tout au long de ces trois semaines.

L'avocat général a demandé la perpétuité, une peine de sûreté de 22 ans. Il l'a classé parmi les grands criminels de France. Vous êtes d'accord avec cette qualification?

Oui, oui, parce qu'on a tous utilisé des images. Et moi, j'ai considéré qu'il s'agissait d'un "homme loup", donc une des espèces prédatrices les plus redoutables. Oui, c'est un grand criminel, indiscutablement. Mais au bout du compte, ces mots ne changent pas grand chose à la souffrance des familles des victimes, et en particulier Joachim de Araujo.

Vous intervenez aussi dans une autre affaire très médiatisée : vous êtes l'avocat des enfants du couple Jubillar. Cédric, le père est accusé d'avoir tué Delphine, leur mère. Est ce que vous avez des nouvelles des enfants? Est ce qu'ils ont eu des contacts avec leur père qui est emprisonné à Seysses ?

Des contacts ténus ont été maintenus puisque les contacts ne sont pas absolument interdits. J'entends par là des contacts épistolaires, bien évidemment, puisque Cédric Jubilant est actuellement incarcéré à titre provisoire. Les enfants, on essaye de les préserver, de maintenir leur équilibre. Il y a des contacts qui sont maintenus et c'est au père de les entretenir parce que ces échanges de courriers peuvent se faire d'initiatives dans le temps.

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a écrit à Emmanuel Macron pour l'alerter sur le manque de magistrats dans la Ville rose. Vous le constatez aussi, est ce que ça a un impact sur votre activité, sur vos clients?

C'est un mal endémique, c'est à dire que la justice, c'est pour moi notre ciment social. Dire qu'elle souffre et manque de moyens, c'est un euphémisme, parce que je crois que depuis que j'ai prêté serment, il y a maintenant plus de trente ans, c'est un discours effectivement que nous tenons, alors que des efforts sont réalisés. Mais malgré tout, c'est vrai que la justice devrait être renforcée compte tenu de son utilité. J'ai presque envie de dire que il est indispensable de ne pas mégoter sur les moyens effectivement dont elle a besoin pour pouvoir fonctionner au mieux de nos intérêts collectifs.