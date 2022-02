Procès Lelandais : l'accusé se fait tester pour le covid, la reprise de l'audience retardée

Pour l'instant, dans la salle d'audience de la cour d'assises de l'Isère, le public est installé, les parties civiles et leurs avocats, la presse également. Mais le box des accusés pour l'instant reste vide. Nordahl Lelandais, qui présentait des symptômes covid mardi soir, s'est fait tester négatif. Il a réalisé un test PCR mercredi matin et la Cour attend le résultat.

Normalement, mercredi matin, on devait entendre d'autres témoins et surtout, cet après-midi, la Cour doit entendre l'ancien maitre-chien sur les faits qui lui sont reprochés : enlèvement et meurtre de Maëlys ainsi que des agressions sexuelles sur ses deux petites-cousines.

Si Nordahl Lelandais était positif, cela bouleverserait complètement l'audience qui devra alors être décalée, de dix jours, de même que les convocations de tous les protagonistes du procès.