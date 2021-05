Procès Lelandais - La présidente de la cour d'appel de Chambéry : "Nous voulons un procès digne"

Plus de 120 journalistes et technicien travaillant pour 46 médias sont accrédités pour couvrir le procès de Nordahl Lelandais, accusé du meurtre du caporal Arthur Noyer. Chantal Ferreira est la présidente de la cour d'appel de Chambéry, en charge de l'organisation. Elle insiste avant tout sur la nécessité impérieuse de juger "dans le calme et la sérénité". Son message est clair : "La loi qui s'applique à Nordahl Lelandais est la même qui s'applique à vous, à moi, à nos enfants, à nos parents... Que voulons-nous si nous sommes confrontés un jour à cette justice ? Qu'elle soit rendue par un tribunal neutre et impartial qui applique les règles de droit, dans le calme et la sérénité. Avant tout de la dignité".

Lelandais cristallise des passions extrêmes dans l'opinion publique, alors la magistrale insiste sur "l'équilibre d'un procès d'assises" où la parole des victimes doit se faire entendre, tout comme la défense de l'accusé.

Chantal Ferreira présidente de la cour d'appel de Chambéry appelle au calme Copier

"Un procès, c'est une parole qui circule, une vérité qu'on tente de faire émerger. Pour cela, il ne faut pas d'agitation extrême. Et en aucun cas, à l'intérieur du palais de justice de Chambéry" - Chantal Ferreira présidente de la cour d'appel de Chambéry

Magnifique mais pas pratique © Radio France - Christophe Van Veen

Le palais de justice de Chambéry : magnifique mais peu adapté

Concernant l'organisation proprement dite, le personnel du palais de justice est mobilisé depuis le mois de septembre, depuis que la date du procès a été fixée par Chantal Ferreira. On ne compte plus le nombre de réunions pour vaincre les difficultés liées, d'abord, au lieu. "Le palais est historique, magnifique, mais pas adapté à de grands événements" résume la présidente de la cour d'appel. "Nous n'avons pas de salles assez grandes. Et, contrairement à des palais modernes comme Grenoble, nous n'avons pas d'étanchéité pour les circulations des témoins, des journalistes, du public et de l'accusé. Chez nous, tout le monde se croise, peut se rencontrer et c'est un risque que nous en pouvons pas prendre". Voilà pourquoi il y aura des flux d'entrées séparés et des contrôles obligatoires via un premier portique.

Travaux intenses dans la salle de la cour d'assises avant le procès © Radio France - Christophe Van Veen

Il y aura ensuite un second portique, contrôle avec police pour ceux qui pénètrent dans la salle d'audience. La mesure principale est la retransmission en direct du procès dans une salle vaste au premier étage en temps réel, sans montage, "comme si vous y étiez" pour les journalistes et le public. On rappelle au passage qu'il est strictement interdit et puni par la loi d'enregistrer les débats. Le but de cette seconde salle est de limiter au strict minimum la présence en salle d'audience, à cause des mesures sanitaires liées à la Covid-19, mais aussi pour la sécurité.

Ne venez pas le premier jour du procès !

Et il y aura forcément de la frustration en raison du nombre de places limité. Seulement 20 dans la salle principale au rez-de-chaussée et 50 dans la salle du sénat de Savoie au premier étage où sera retransmis le procès sur écran géant. Avant même d’ouvrir les portes du tribunal , la jauge est quasiment complète. Un procès en mode Covid, distanciation sanitaire, c’est ce qui explique cette réduction drastique de l’affluence. Si jamais il vous vient l’idée d’assister au procès, sachez que ce lundi matin en raison du tirage au sort des jurés, c’est impossible. La salle des assises est déjà pleine.

Le coût du procès : 50.000 à 70.000 euros

Tout procès a un coût. Les jurés sont défrayés, mais le coût de ce procès est majoré par les investissements consentis pour adapter le lieu. La présidente insiste : "On a décidé que les investissements devaient être utiles et pérennes. Et certains auraient été faits sans le procès Lelandais. Je pense au box en verre avec le grillage anti-évasion qui vient d'être installé dans la salle d'assise. On a, certes, accéléré les travaux, mais c'était prévu de toute façon." Au final, la facture d'un tel procès est évaluée entre 50.000 et 70.000 euros.

Le box sécurisé de l'accusé vient d'être installé © Radio France - Christophe Van Veen

La vie continue à Chambéry

L'autre caractéristique du palais de justice de Chambéry est de se situer juste à côté de l'école élémentaire Waldeck-Rousseau et du très fréquenté parc du Verney. Encore une fois, Chantal Ferreira calme les inquiétudes : "Faisons confiance aux professionnels qui entourent l'accusé. Le personnel en charge des extractions pénitentiaires sont formés. la vie va continuer à Chambéry". Seul aménagement notable : le petit parking derrière le palais sera sécurisé et donc privé de voitures. C'est par là, à l’abri des regards, à l'opposé de l'entrée principale que le convoi pénitentiaire va acheminer Nordahl Lelandais tous les jours, depuis Saint-Quentin-Fallavier, avant d’y retourner chaque soir - au moins deux heures de trajet par jour, sous haute surveillance. Le nombre de forces de l’ordre est tenu secret.

En accord avec la ville de Chambéry, aucune manifestation festive n'aura lieu aux abords du palais, le temps du procès. "On va éviter les flonflons, car il se dit souvent des choses très dures dans ces procès d'assises et on pense aux familles".

Début du procès Lelandais dans l'affaire Noyer : à 10 heures ce lundi 3 mai 2021.