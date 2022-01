Procès Lelandais : le père de Maëlys, Joachim de Araujo, se confie avant l'ouverture de l'audience

Joachim De Araujo s'exprime d'une voix douce et calme au téléphone, depuis le Jura où il habite. À bientôt 51 ans, le père de la petite Maëlys est un homme dévasté par le chagrin, mais que l'amour pour sa fille tient debout. Il se dit prêt à affronter la terrible épreuve que représentent ces trois semaines de procès, devant la cour d'assises de l'Isère, à Grenoble. Il aura face à lui, Nordahl Lelandais, celui qui a tué son enfant.

Une vie partie en éclats

"Je me suis battu toute ma vie pour construire une famille et en l'espace d'une seconde, j'ai tout perdu. Ma vie est partie en éclats. C'est très dur, même aujourd'hui, plus de quatre ans après. Si je fais tout ça, c'est pour ma fille, pour honorer sa mémoire. Je sais qu'elle restera toujours auprès de moi quoiqu'il arrive" explique Joachim.

Avant la disparition de Maëlys, lui et la mère de la fillette, Jennifer, avaient le projet de se marier. Ils ont décidé de s'unir, malgré tout : "On s'est dit qu'on n'allait pas renoncer à cause de ce monstre. Mais ensuite, la vie a fait que l'ambiance à la maison était pesante. On était tous les deux tellement malheureux. Et puis, on s'est dit que notre vie commune nous rendait encore plus tristes, alors _on a préféré divorcé, même si aujourd'hui encore, on garde des contacts_, on a des échanges." Ils ont désormais chacun leur avocat mais feront front, ensemble, lors du procès.

"Je ne sais toujours pas comment est morte ma fille" - Joachim De Araujo, père de Maëlys

On le sait, les parents de Maëlys auraient aimé que Nordahl Lelandais soit aussi poursuivi pour viol. Les juges d'instruction, par manque de preuves, n'ont pas suivi. Il faut dire que la dépouille de la fillette avait été abandonnée dans la montagne durant six mois, avant qu'on ne la retrouve à l'état de squelette. Impossible alors de savoir s'il y a eu viol ou pas.

"À l'heure d'aujourd'hui, je vous avoue que je ne sais toujours pas comment est morte Maëlys" constate Joachim. "Sans preuves, c'est compliqué d'affirmer des choses. Mais ma fille a huit ans. Il est trois heures du matin. Il veut se promener ? Il veut montrer ses chiens à Maëlys ? Toutes ces bêtises qu'on peut entendre de sa bouche ! Donc, oui, pour moi, ça a été prémédité. Il l'a abusée sexuellement, puis il a fait disparaître toutes les traces, comme il l'a fait avec le caporal Noyer. Quelque part, il y a une similitude dans ses agissements vis-à-vis de Maëlys."

La petite Maëlys De Arojo avait 8 ans et demi quand elle a été arrachée à la vie et à ses parents, Joachim et Jennifer -

Quand on demande à Joachim comment il s'est préparé à affronter trois semaines d'audience, il répond : "J'ai hâte d'y être parce que je voudrais affronter cet individu-là et honorer la mémoire de Maëlys. Et puis, en même temps, je me dis à quoi bon ? Je n'attends rien de cet individu qui dit que c'est un accident. Que des mensonges ! Il dit sa vérité, pas LA vérité. De toutes façons, pour moi, il n'existe plus. J'appuie sur une touche "reset Lelandais". Après, je serai forcé de le voir, malheureusement, de voir sa tête. Mais pour moi, il n'existe plus." Joachim De Araujo dit aussi qu'il sait que Maëlys sera à ses côtés durant le procès : "C'est elle qui me donne la force. Elle sait que je l'aime pour toujours. Je sais que quand mon heure sera venue, on se retrouvera."

"Pour moi, Lelandais n'existe plus" - Joachim De Araujo, père de Maëlys