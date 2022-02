VIDÉO - Procès Lelandais : le soulagement des parties civiles à l'énoncé du verdict

La cour d'assises de l'Isère a condamné vendredi Nordahl Lelandais à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour le meurtre et l'enlèvement de la petite Maëlys le 27 août 2017. Nordahl Lelandais a également été condamné à un suivi socio-judiciaire de dix ans et une injonction de soins. Un verdict qui satisfait les avocats des parties civiles. qui ont accueilli cette peine, le maximum encouru par l'accusé, avec soulagement. "Il ne fera plus jamais de mal à personne", s'est satisfait la mère de Maëlys, Jennifer De Araujo. "Je suis contente du verdict car la perpétuité, c'est ce qu'on a pris en n'ayant plus Maëlys", a-t-elle ajouté. "Maëlys a mis un dangereux criminel en prison. Je suis fière d'être la maman de ma fille."

"La justice est passée"

Pour Fabien Rajon, avocat de la famille maternelle de Maëlys, "c’est une satisfaction, la justice est passée, de manière sereine, implacable, intransigeante et impartiale dans un État de droit, devant des crimes d’une telle abjection. La justice ne doit pas être faible et elle a fait preuve de force, ce qui est juste est fort et ce qui est fort est juste, ce verdict honore notre justice. J’ai été particulièrement fier de défendre cette famille, de Colleen, une ado exemplaire, de défendre une maman digne et combattant un grande dame, une lionne, voilà une famille française, des gens de bien, qui ne demandent rien heureux et fier d'être à leurs côtés pendant quatre ans et demi."

Fabien Rajon, aux côtés de ses clientes, Jennifer et Colleen De Auraujo, mère et grande sœur de Maëlys © Maxppp - Mona BLANCHET

Laurent Boguet, l'avocat de Joachim De Araujo, lui aussi a approuvé le verdict rendu : "C'était une sanction qui était attendue et la justice des hommes est passée. Elle a pris la mesure de la gravité extrême des faits reprochés à Nordahl Lelandais." C'était "une attente" depuis des années pour le père de Maëlys.

La cour a pris en compte la dangerosité de l'accusé

À la sortie de la salle d'audience, Yves Crespin, avocat des associations "La voix de l'enfant" et "L'enfant bleu" a salué la décision de la cour d'assises. "C'est une décision que nous attendions, elle est conforme au dossier, à la manière dont Nordahl Lelandais est apparu. La cour d’assises a bien pris en compte la dangerosité de l'accusé. Il aura la possibilité de demander sa libération conditionnelle dans 17 ans compte tenu de la période de détention provisoire et ce sera au juge d’application des peines d'apprécier. Il a dit qu’il allait faire un travail sur lui, j'espère qu’il le fera sérieusement."

Nordahl Lelandais n'a jamais lâché sur le mobile sexuel

Caroline Rémond, l'avocate de deux couples, les parents de deux petites cousines agressées sexuellement par Nordahl Lelandais, a exprimé à son tour le soulagement. "Mes clients ont réagi de manière très digne. C’est la vérité judiciaire, ce qu'ils attendaient depuis plus de trois ans et demi. Ils sont soulagés que ce procès soit terminé. Si Nordahl Lelandais devait faire appel, ce serait un nouveau procès et de nouvelles souffrances. Les parents de ses petites-cousines espèrent qu’il ne fera pas appel (il a décidé de ne pas faire appel, ndlr). La sûreté de 22 ans, ça ne veut pas dire qu’il sortira dans 22 ans. Il sera examiné de façon extrêmement poussée. Nous avons essayé de lui faire dire ce qu’il ne voulait pas dire mais il a botté en touche en permanence. On attendait des explications, on y croyait un petit peu mais on n’a rien vu venir."