Procès Lelandais : les dernières minutes de l'audience avant le verdict

Au premier rang, la famille de Maëlys. Jennifer, la mère, Colleen, la grande sœur, et la grand-mère maternelle portent un t-shirt l'effigie de l'enfant. Jennifer, depuis trois semaines, n'a pas lâché le portrait de sa fille, qu'elle tient parfois, comme on bercerait un tout-petit. L'accusé, chemise blanche, fait son entrée dans le box, masque sur le visage, encadré par plusieurs policiers.

Les derniers mots de l'accusé

La présidente de la Cour lui demande de se lever : "Avez-vous quelque chose à ajouter, pour votre défense ?" Nordahl Lelandais, sans trembler, approche le micro de sa bouche et dit : "Oui, madame la présidente. Comme je vous l'ai dit vendredi dernier, je reconnais avec sincérité les faits qui me sont reprochés. La deuxième chose, c'est que _je sais que les familles n'accepteront pas mes excuses, mais je leur présente mes excuses avec la plus grande sincérité_. J'ai bien entendu les experts sur le long travail que j'ai à faire sur moi, j'en ai bien conscience et j'ai déjà commencé. Mais là, je vais le faire avec une grande détermination. J'ai bien conscience de tout ce qui s'est passé durant ces trois semaines. Et je présente toutes mes excuses à toutes les familles à qui j'ai fait du mal."

La présidente : "Vous avez terminé ?"

L'accusé : "Oui, madame la présidente."

Quinze questions et un verdict

La présidente dit que les débats sont terminés et lit alors les 15 questions auxquelles les six jurés et les trois juges (la présidente et ses deux assesseurs) vont devoir répondre. Les questions sont relatives à trois crimes et quatre délits.

"L'accusé est-il coupable d'avoir, le 27 août 2017 au Pont-de-Beauvoisin, volontairement donné la mort à Maëlys de Araujo ?"

"Est-il conscient que Maëlys a été enlevée (...) hors les cas prévus par la loi ?"

"L'accusé est-il coupable d'avoir commis l'enlèvement ?"

"L'accusé a-t-il commis une atteinte sexuelle, exempte d'acte de pénétration, dans la nuit du 11 au 12 juillet 2017, sur X, à X?"

Etc.

L'intime conviction

La présidente lit alors aux jurés l'article 353 du code de procédure pénale qui leur demande de juger "selon leur intime conviction." Puis, l'accusé, après avoir salué d'un signe de la tête la Cour et ses avocats, est emmené par ses gardes, dans une cellule du Palais de Justice, pour attendre sa sentence. La Cour se retire dans la salle des délibérations, gardée par les forces de l'ordre, d'où elle ne sortira que pour donner son verdict. Il est 9h20.

Pronostics

Dans la salle qui se vide peu à peu, les pronostics vont bon train, concernant l'heure à laquelle le délibéré peut "tomber". "Sans doute vers 15 heures, il faut bien que les jurés se restaurent un peu !" dit l'un. Un autre précise. "De toutes façons, cela va aller vite pour les questions. Cela prendra plus de temps pour le quantum de la peine. Cela va se jouer entre perpèt' et 30 ans." Réponse dans quelques heures.