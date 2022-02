Procès Lelandais : les droits de la défense ont été préservés "du tumulte de l'extérieur" (Alain Jakubowicz)

Il ne s'était pas encore exprimé publiquement depuis le début du procès de son client. Alain Jakubowicz, l'avocat de Nordahl Lelandais, a plaidé jeudi devant les Assises de l'Isère, après trois semaines d'audience. Il a demandé aux jurés de prononcer une peine sans faire écho à l'opinion publique.

Alain Jakubowicz, l'avocat de Nordahl Lelandais, s'est exprimé pour la première fois jeudi, après trois semaines d'audience, depuis le début du procès de son client, accusé d'enlèvement, de séquestration et du meurtre de Maëlys, ainsi que des agressions sexuelles sur deux petites-cousine et de détention d'image pédopornographique.

L'avocat lyonnais âgé de 68 ans, est connu pour ses envolées, son franc-parler. Il a plaidé près de deux heures jeudi après-midi pour défendre son client contre lequel l'avocat général, Jacques Dallest a requis la peine maximale encourue, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans.

Durant sa plaidoirie, Alain Jakubowicz a rappelé aux jurés qu'ils avaient "été matraqués d'informations pendant quatre ans, d'émissions de télé qui ont présenté Nordahl Lelandais comme un monstre". Il a expliqué que, selon lui, les médias avaient "plus de poids que la justice". Face à cela, il a répété : "Nordahl Lelandais n'est pas un tueur en série mais c'est un meurtrier." Et il a rappelé : "En France, on a le droit de nier, de ne pas se dénoncer, de mentir, de se taire." Enfin, il a demandé aux jurés : "votre décision n'a pas à faire écho à l'opinion publique mais à y répondre en affirmant l'indépendance de la justice française." Le verdict sera prononcé vendredi à l'issue d'une dernière prise de parole de Nordahl Lelandais et du délibéré.

Les droits de la défense ont été respectés

Au micro de France Bleu Isère, Alain Jakubowicz s'est félicité du déroulé général du procès et du respect des droits de la défense. "Je l'ai dit à la présidente, elle a su préserver ce sanctuaire qu'est une cour d'assises du tumulte de l'extérieur. C'était un procès extrêmement dur. Moi, ce que j'en retiens, dans une place qui est évidemment compliquée, on le savait, c'est la place qui a été réservée aux droits de la défense qui sont attaqués de toute part, pas particulièrement dans ce dossier."

"Si je pouvais être un exemple pour les futurs jeunes confrères (...) pour que toujours un avocat se lève quand la question des droits de la défense se pose"

"Je pense qu'il est important que des avocats se lèvent. Je pense qu'il est aussi de la responsabilité des vieux avocats comme moi de prendre leur part dans ce combat pour venir se coller à la réalité de ce qu'il y a de plus dur c'est à dire d'assister un homme qui est accusé des faits des plus graves, et qu'i les a commis. Si je pouvais être un exemple pour les futurs jeunes confrères -il y en avait beaucoup qui sont venus assister à ces débats- pour que toujours un avocat se lève quand la question des droits de la défense se pose, alors je considère que j'aurai rempli ma mission."