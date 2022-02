DIRECT - Procès Lelandais : la cour continue de décortiquer, minute par minute, la nuit du mariage

La cour d'assises de l'Isère va continuer, ce mercredi, à décortiquer minute par minute la soirée de mariage au cours de laquelle s'est produit l'enlèvement, puis le meurtre. Sont attendus à la barre aujourd'hui, huit autres témoins présents au mariage au Pont-de-Beauvoisin, en août 2017. La Cour doit aussi entendre l'homme qui devait acheter la voiture de l'accusé. Nordahl Lelandais avait brandi cette excuse pour justifier d'avoir récuré de fond en comble sa voiture, le lendemain du mariage.

Après une semaine et demie d'audience, Nordahl Lelandais n'a pas accéder à la demande de ses proches : dire la vérité. Devant la Cour, il répond aux questions, hoche la tête, reste parfois muet. Comme lors du procès de Chambéry, pour le meurtre du caporal noyer, il ne lâche rien et s'accroche à la thèse de l'accident. Il a reconnu du bout des lèvres, lundi 7 février, avoir des penchants pédophiles, mais n'a rien lâché de plus. C'est pourtant qui a provoqué l'enlèvement et la mort de Maëlys pour les parties civiles.

Comme chaque jour, l'audience s'ouvrira à 9 heures au palais de justice de Grenoble. France Bleu vous propose de suivre les débats dans cet article en direct.

Les grandes dates de l'affaire Maëlys

