INFO FRANCE BLEU - Procès Lelandais : les motivations du verdict de la cour d'assises de l'Isère

Après trois semaines de procès devant les Assises de l'Isère, Nordahl Lelandais, 39 ans, était reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de Maëlys de Araujo, 8 ans, le 27 août 2017, lors d'une fête de mariage, à Pont de Beauvoisin. La cour a suivi les réquisitions de l'avocat général. L'avocat de Nordahl Lelandais annonçait dans la foulée que son client ne ferait pas appel.

France Bleu Isère a pu prendre connaissance des 8 pages de la feuille de motivations de la cour d'assises qui a été "convaincue de sa culpabilité, en raison des éléments suivants, exposés et discutés au cours des délibérations menées par la cour et le jury."

Meurtre

L'intention homicide a été retenue notamment au regard "de _la force avec laquelle les coups ont été portés et de la partie du corps touchée_" à savoir le visage de l'enfant. La cour précise toutefois que "Nordahl LeLandais a volontairement privé les experts mais aussi les enquêteurs de la possibilité de déterminer de façon précise les circonstances et les causes de la mort de Maëlys, en abandonnant son corps dans la montagne et en niant pendant près de 6 mois être à l'origine de la disparition de l'enfant."

Enlèvement et séquestration.

Si Nordahl Lelandais a reconnu à l'audience avoir enlevé Maëlys, "_ses aveux tardifs viennent simplement confirmer le crime d'_enlèvement, sans aucun doute possible, à savoir soustraction d'une mineure de 8 ans, dans la nuit, à la surveillance de ses parents par un adulte inconnu, la faisant monter dans sa voiture."

Quant à la séquestration, "ce crime est lui aussi parfaitement caractérisé, même si la rétention n'a duré que quelques instants, dès lors que l'auteur a entendu priver la victime de sa liberté d'aller et venir." Mais plus loin, il est écrit "qu'il convient de relever qu'au-delà de ses affirmations qui n'ont pu être vérifiées, _le temps de la séquestration a pu être plus long_, Nordahl Lelandais étant passé en mode avion de 2H46 à 3H25, puis de 3H57 à 7H06, heure d'arrivée à son domicile."

Agressions sexuelles sur les petites-cousines.

Nordahl Lelandais, confronté aux vidéos retrouvées dans son portable qu'il avait lui-même tournées, a reconnu, durant l'audience, les faits. La Cour remarque dans ses motivations que " ces délits d'agressions sexuelles ont été commis, selon le même mode opératoire, à un peu plus d'un mois d'intervalle, et pour le dernier fait, une semaine avant le meurtre aggravé de Maëlys de Araujo. Les vidéos sont identiques aux nombreuses sextapes retrouvées dans son Iphone4S, dans lesquelles il filme en gros plan le sexe de ses partenaires. (...) A l'audience, il a reconnu des tendances pédophiles, avec une addiction au sexe envahissant sa vie."

Pourquoi une telle peine?

La cour d'assises a condamné Nordahl Lelandais à la peine de réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans, convaincue de la "_particulière gravité des faits_. Nordahl Lelandais a donné volontairement la mort à une enfant de 8 ans, qu'il ne connaissait pas et qu'il a enlevée lors d'une fête de mariage, avant de la tuer et d'abandonner son corps dans la montagne, (...) rendant impossibles la détermination exacte des causes de la mort et la réponse à la question du mobile sexuel, question d'autant plus prégnante que 7 jours avant les faits, Nordahl Lelandais avait agressé sexuellement l'une de ses petites-cousines de 6 ans, après une précédente agression sexuelle sur mineure un mois plus tôt."

La Cour souligne que le meurtre de Maëlys survient 4 mois après celui du caporal Noyer, selon un mode opératoire quasi similaire : "victimes inconnues, toutes deux vulnérables, Arthur Noyer étant alcoolisé au moment des faits, toutes deux prises en charge dans son Audi A3, en pleine nuit, après qu'il ait envoyé à une compagne des sms restés sans réponse, toutes deux ayant reçu des coups d'une extrême violence à la tête et dont les corps, après avoir été mis dans le coffre du véhicule, ont été abandonnés dans la montagne, où ils se sont décomposés."

Et elle ajoute : " Cette similarité se retrouve également dans l'activation du mode avion du téléphone et du comportement de Nordahl Lelandais, après ses passages à l'acte, retrouvant immédiatement son mode de vie habituel et effaçant les traces de ses crimes, notamment par le nettoyage de son véhicule. Cette répétition dans le crime en accentue encore l'extrême gravité."

La personnalité de l'auteur

La Cour conclut ainsi sa feuille de motivations : "Tous les experts psychiatres ont conclu à une dangerosité criminologique extrêmement importante" avec "un risque de récidive statistique et clinique presque maximum. Tout en expliquant que les troubles de la personnalité étaient difficiles à faire évoluer (...) l'ensemble des experts psychiatres, estimant que Nordahl Lelandais pouvait, à très long terme, changer favorablement, ont préconisé un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, qui a été ordonné."