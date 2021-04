Procès Lelandais : les parents d’Arthur Noyer appellent à la dignité et au respect

Les parents et le frère d'Arthur Noyer sont arrivés ce vendredi, à Chambéry, en Savoie, en vue du procès de Nordahl Lelandais lundi 3 mai. Le Savoyard est accusé du meurtre du jeune caporal Arthur Noyer. La famille Noyer lance un appel à la dignité et à la sérénité.

À trois jours de l'ouverture du procès de Nordahl Lelandais, les parents d'Arthur Noyer ont tenu une conférence de presse ce vendredi matin au palais de justice de Chambéry. Nordahl Lelandais sera jugé à partir de lundi 3 mai pour le meurtre du jeune caporal Arthur Noyer.

L'avocat de la famille Noyer, maître Bernard Boulloud, s'est exprimé quelques instants devant de nombreux journalistes. "Didier, Cécile, Quentin et les grands-parents d’Arthur seront bien présents à cette audience, pour faire face à l’assassin de leur fils, de leur frère et de leur petit fils" a t-il dit.

La famille Noyer lance un appel à la dignité et à la sérénité

"Beaucoup de monde va assister à ce procès, tous ne pourront pas rentrer dans la salle d’audience mais beaucoup seront à l’extérieur. Ce sont des soutiens qui touchent très sincèrement la famille" a expliqué maître Boulloud. "Pour la mémoire d’Arthur, sa famille demande que ses soutiens restent le plus dignes et le plus sereins possible, dans la salle d’audience et au dehors".

Maître Boulloud a ensuite appelé à ne pas s'en prendre à l'avocat de la défense : "En France, tout accusé a droit à un avocat, a-t-il dit, "il reste le dernier rempart contre l’injustice, _nous demandons donc à tout le monde de respecter la robe de l’avocat de l’accusé et surtout la personne qui la porte, quelle que soit la stratégie choisie par la défense, qu’elle plaise ou qu’elle déplaise"_.



Concernant Nordahl Lelandais, maître Boulloud ajoute : "pour l’accusé, nous estimons que le poids du silence de chacun des soutiens de la famille, sera sûrement beaucoup plus lourd à supporter que celui d’un tombereau de propos haineux et injurieux.

Le père d'Arthur Noyer prend brièvement la parole, très ému

Didier Noyer Copier

"Nous sommes prêts, ça va être une épreuve supplémentaire" explique Didier Noyer entouré de sa femme et de son fils Quentin, avant d'appeler à son tour "à la dignité et au respect". Des sanglots dans la voix, Didier Noyer souhaite "que justice soit faite, nous avons confiance". Le père d’Arthur, qui refuse d’appeler Nordahl Lelandais pas son nom, répond brièvement à une question d'un journaliste : "nous n’appréhendons pas de le voir et espérons que c’est lui qui appréhende le plus" , avant de mettre un terme à la conférence de presse.