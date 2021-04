Procès Lelandais : les parents d'Arthur Noyer demandent des autorisations exceptionnelles de déplacement

A deux semaines du procès de Nordalh Lelandais accusé du meurtre d'Arthur Noyer, dans un communiqué envoyé à la presse locale, la famille d'Arthur Noyer qui vit à Bourges lance un appel à l'Etat. Le papa et la maman du caporal demandent une autorisation exceptionnelle pour les proches pour venir à Chambéry à partir du 3 mai, début du procès à la Cour d'Assises de Savoie. On sait que la jauge publique sera très limitée à cause de la Covid (20 personnes dans la salle principale - retransmission dans une autre salle plus vaste mais là aussi limitée ) mais les parents ont besoin de ce soutien comme l'explique à France Bleu Pays de Savoie, Didier Noyer , le père d'Arthur. "Notre lieu de vie, tout notre réseau amical est loin de Chambéry. On est à cent lieux des limitations de kilomètres autorisées par le contexte Covid. Si on se retrouve seuls, isolés, au procès, ça va pas être simple. Mais aussi pour les proches, les copains d'Arthur et de Quentin son frère. Ce n'est pas en les bloquant qu'ils vont pouvoir faire leur travail de deuil. Il faut qu'il y ait de l'indulgence. Qu'ils puissent être présents physiquement sans prendre une amende de 135 euros. Qu'est-ce que cela veut dire ?"

Indulgence pour les amis d'Arthur !

Les parents - qui ne donnent aucune interview avant le procès sur le fond du dossier qui sera jugé - prennent la parole, et pas seulement pour eux , on le comprend. Ils n'ignorent pas que la jauge sera réduite. Et reconnaissent aussi les limites du tribunal de Chambéry qui ne peut pas aller à l'encontre des mesures gouvernementales. C'est la raison pour laquelle ils lancent cet appel aux plus hautes autorités. Ils réclament tout simplement une indulgence pour ceux qui voudront les soutenir. Ils ne doutent pas de la présence de nombreux anonymes du secteur de Chambéry "qui ont toujours été présents et à qui nous avons toujours rendu hommage".