Procès Lelandais : les temps forts au programme de la deuxième semaine d'audience

Le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre de Maëlys et l'agression sexuelle sur deux de ses petites-cousines entame ce lundi, sa deuxième semaine. Les parents et la sœur de Maëlys vont s'exprimer pour la première fois à la barre, ainsi que les témoins de la nuit de la disparition.

Après une première semaine largement consacrée à l'accusé et à sa personnalité, place aux victimes devant la cour d'assises de l'Isère. Et d'abord à la deuxième petite-cousine que Nordahl Lelandais est accusé d'avoir agressée sexuellement quand elle avait six ans. Ses parents seront entendus dès lundi matin et la cour consacrera une matinée entière à leur témoignage.

Puis, lundi après-midi, place à Maëlys De Araujo. À partir de 14 heures, les proches de la fillette vont venir parler à la barre. Sa mère, Jennifer, son père Joachim, sa grande sœur Colleen seront entendus toute l'après-midi, ainsi qu'une partie de sa famille.

Depuis le début du procès, le 31 janvier dernier, on les voit entrer et sortir rapidement du palais de justice de Grenoble, où se tient le procès. Le clan De Araujo, soudé dans la douleur, serrant souvent un portrait de Maëlys dans leurs bras. La mère de Maëlys, Jennifer, porte un cordon rouge autour du cou, signe qu'elle ne souhaite pas parler à la presse. On ne les a donc pas entendus depuis sept jours, à part, parfois, quelques exclamations scandalisées ou rageuses qui leur échappent à l'écoute de certaines réponses de l'accusé.

Ce lundi après-midi, ils vont donc enfin pouvoir dire qui était Maëlys, leur petite fille de huit ans et demi, ce qu'ils attendent de ce procès, ce qui s'est passé exactement ce soir là, l'enfer qu'ont été les semaines, les mois et les années qui ont suivi, comment leurs vies ont été détruites.

Mardi et mercredi, ceux qui ont participé au mariage

Mardi, les mariés seront entendus à leur tour. C'est le marié que Nordahl Lelandais connaissait, c'est lui qui l'a invité au vin d'honneur du mariage, cédant à l'insistance tenace de l'accusé.

Mercredi, la Cour entendra également les invités que Nordahl Lelandais connaissait au mariage, ceux qui l'ont appelé, avec insistance et inquiétude, à plusieurs reprises la nuit de la disparition de Maëlys. Ceux qui l'ont croisé, sortant de la salle des fêtes, ceux qui l'ont vu et entendu parler avec Maëlys cette nuit-là. Mais aussi ceux qu'il a vus les jours suivants, quand il est apparu normal, détendu. Quand il a nié l'avoir enlevée ou tuée, ni même approchée à la noce. Et cela, même après sa première garde à vue.

Jeudi, les experts en toxicologie et en biologie-génétique et un ancien codétenu

Jeudi, c'est au tour des experts d'entrer dans la salle d'audience. Nordahl Lelandais, tout comme sa famille, justifie ses actes par un abus d'alcool et de drogue, un "pétage de plomb" comme veut le croire sa demi-sœur.

À la barre, jeudi, est aussi attendu Farid C. Cet ancien codétenu de Nordahl Lelandais affirme que celui-ci lui a fait des confidences, en prison, sur la mort du caporal Noyer et sur celle de Maëlys. Lelandais aurait avoué l'avoir violée avant de la tuer. Mais le témoignage de cet homme est sujet à caution, il a changé maintes fois de versions et son témoignage seul n'avait pas convaincu la chambre de l'instruction de la cour de Grenoble. Nordahl Lelandais est jugé uniquement pour le meurtre de Maëlys, ni la préméditation ni le viol n'ont été retenus dans ce procès.

Vendredi, le procureur de la République de l'époque

Enfin, vendredi, au dernier jour de cette deuxième semaine qui promet d'être déjà très lourde émotionnellement, l'ancien procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, est attendu. C'est lui qui était en poste en 2017 et 2018, quand Maëlys avait disparu, jusqu'à ce que son corps soit retrouvé et que Nordahl Lelandais reconnaisse l'avoir tuée.

