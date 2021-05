Procès Lelandais : "on n'attend rien de l'accusé, on attend tout de la justice" dit le père d'Arthur Noyer

Le père d'Arthur Noyer a réagi pour la première fois dans les médias depuis de début du procès du meurtrier présumé de son fils. Mardi midi, après une matinée éprouvante où la cour a entendu de nombreux témoignages axés sur la vie intime de Nordahl Lelandais, Didier Noyer a confié son sentiment.

Des détails sordides, des détails crus, la deuxième matinée d'audience a été consacrée à la vie intime et sexuelle de Nordahl Lelandais, trois de ses ex petites-amies ont témoigné, ainsi qu'un homme avec qui il était en relation au moment de la mort d'Arthur, en avril 2017. Il en ressort un portrait sombre, d'un homme complexe et bien moins lisse que ce que Nordahl Lelandais veut montrer à l'audience.

"On peut espérer que la vérité sera à la hauteur dans quelques jours. Honnêtement, j'ai un doute" - Didier Noyer

La famille de la victime n'est pas dupe de ce portrait angélique que les proches de l'accusé et son avocat veulent donner. Pour autant, le père d'Arthur Noyer, Didier Noyer, a répondu brièvement à la presse, à la mi-journée et il a tenu à souligner avec la bienveillance avec laquelle il faut accueillir ces témoignages "Il faut avoir la pudeur de les entendre et de ne pas interpréter, ou de les harceler, en voulant leur faire dire ce qu'on a envie d'entendre" a-t-il déclaré devant un mur de micros. Il a aussi souligné à quel point il était persuadé que le meurtrier présumé de son fils cachait qui il était vraiment lors de ce procès.

"J'ai toujours été sûr de sa complexité. On connaît les manipulateurs. On sait comment ils fonctionnent. Il n'y a pas de surprise. Aujourd'hui, on peut espérer que la vérité sera à la hauteur dans quelques jours. Honnêtement, j'ai un doute. Comme on l'a toujours dit, on n'attend rien de l'accusé, de "l'autre". On attend tout de la justice" a-t-il conclu avant de s'éclipser.

"Nordahl Lelandais est dans le calcul. [...] Il n'ira jamais jusqu'à frapper quelqu'un qu'il connait. En revanche, quelqu'un qu'il ne connaît pas, on a vu ce que ça a donné" - Maître Bernard Boulloud, l'avocat des parents Noyer

De son côté, au même moment, l'avocat des parties civiles, Maître Bernard Boulloud est revenu sur la personnalité de l'accusé, au centre de tous les témoignages depuis le début du procès. "Je le dis depuis le début du procès, la défense veut faire apparaître que Nordahl Lelandais est quelqu'un de très bien et moi, ça me sert ! [...] C'est quelqu'un qui est normal dans ses relations sexuelles tant que les choses se passent bien, et qui sort de ses gonds. [...] Il est dans le calcul. [...] Il n'ira jamais jusqu'à frapper quelqu'un qu'il connait. En revanche, quelqu'un qu'il ne connaît pas, on a vu ce que ça a donné" a-t-il déclaré.