Procès Lelandais : pour la mère de Maëlys, "la peine est à la hauteur de ce que j'attendais"

A l'énoncé du verdict, Jennifer Cleyet-Marrel a serré contre elle la photo de sa fille Maëlys, puis pris dans ses bras sa fille aînée, Colleen. Après sept heures de délibéré, Nordahl Lelandais venait d'être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Maëlys, 8 ans et demi, en août 2017 à Pont-de-Beauvoisin (Isère). La peine maximale, conforme aux réquisitions du parquet.

La famille de la petite fille et ses avocats ont mis de longues minutes à sortir de la salle d'audience, soulagés et très émus. Jennifer Cleyet-Marrel, portant toujours le portrait de Maëlys, a pris la parole devant une nuée de micros et caméras et exprimé sa satisfaction : "Je suis contente du verdict. La perpétuité, ce qu’on a pris nous, en perdant Maëlys."

"Maëlys, elle a mis un dangereux criminel en prison. Il ne fera plus jamais de mal à personne, c’était mon objectif et je voulais lui rendre hommage" a ajouté sa mère, "Maëlys était avec nous pendant tout le procès, elle nous a donné la force jusqu’au bout. On a été digne et fort pour elle. Je suis fière d'être la maman de Maëlys et de Colleen."

Qu’il reste en prison le plus longtemps possible - Jennifer, la mère de Maëlys

Jennifer Cleyet-Marrel s'est aussi dite "soulagée que ce soit terminé, enfin". "C’est long, c'était une épreuve. Trois semaines c'est terrible et toutes ces années aussi, à attendre. La peine est à la hauteur de ce que j'attendais".

Restent ces zones d'ombre que Nordahl Lelandais n'a jamais voulu éclairer : le mobile du crime et les circonstances exactes dans lesquelles il a tué la fillette de 8 ans et demi. "On ne saura pas de quoi est morte Maëlys. On ne saura jamais, Il n'y a que lui qui sait, il est condamné et j'espère qu’il va penser profondément à ce qu’il a fait, à ce qu’il nous a fait endurer. Qu’il reste en prison le plus longtemps possible".

à lire aussi Procès Lelandais : à la barre, la vie brisée des parents de Maëlys et la combativité de sa grande sœur Colleen

Le père de Maëlys a ensuite pris la parole. "Quatre ans qu'on attendait ce moment" a attaqué Joachim de Araujo. "On n’est pas totalement satisfait, mais on sait qu’il part en prison et qu’il ne fera plus de mal à personne, ça nous soulage de savoir ça. Le viol n’a pas pu été retenu, mais on savait à qui on avait à faire (...) On est là pour Colleen, on va lui apporter plein de chose".