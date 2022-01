Procès Lelandais : sa mère et sa demi-soeur ne comprennent pas pourquoi il a basculé dans le crime

Deux clans se sont affrontés en ce premier jour du procès Lelandais. Celui de la famille de Maëlys et celui composé de la mère et de la sœur de l'accusé. Les parents de la fillette disparue avaient, chacun, entre leurs mains, une photo de leur enfant. L'accusé n'y a pas jeté un regard.

Appelée à la barre comme témoin, Alexandra, la demi-sœur de Nordahl Lelandais, de six ans son ainée, raconte, à la Cour, un petit frère protecteur et serviable. "Il est venu repeindre mon appartement ou m'aider a déménager. C'est sûr, que maintenant, il ne pourra plus m'aider a faire tout çà." lâche, avec un humour noir, cette femme de 45 ans. Cheveux très courts, petites lunettes, à la barre, elle a gardé son manteau et sa grosse écharpe autour du cou, comme si elle n'avait qu'une envie, partir de ce palais de justice.

Déni

Elle poursuit, d'une voix pas toujours très audible : "Quand j'ai pris mon indépendance, on s'est un peu perdu de vue, mais pour moi, c'était un gentil garçon. On a découvert les aspects sombres de mon frère dans les médias, depuis l'affaire."

La présidente l'interroge aussi sur une écoute téléphonique dans laquelle, Alexandra se demande ce qui a "merdé", dans sa famille, pour en arriver là. "Et pourtant, on a été élevé pareil. On a eu une enfance heureuse. Mon père était souvent absent mais ma mère était là pour nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé" souligne-t-elle.

Je serai toujours là pour lui -Alexandra, la demi-sœur de Nordahl Lelandais

Et elle ajoute : "_Je continue à le voir en prison. Nous avons pu bénéficier d'une week-end en unité de vie familiale, c'est mieux que le parloir pour se retrouver. Je sais qu'il a fait des choses horribles mais on doit vivre avec cela. _Il reste mon frère et je ne le vois pas comme un monstre. Il sait que sa vie, maintenant, c'est la prison, il est dans l'acceptation."

Le préféré de sa mère

Puis, c'est à la mère de l'accusé, Christiane Lelandais de s'avancer à la barre. Elle se souvient d'un enfant doué, qui savait parler à deux ans et qui réussissait dans le sport. "Je ne portais pas mon fils aux nues mais c'était une réalité. Il aimait les animaux, la nature, la pêche, dessiner. C'était un enfant calme."

Elle lui trouve des excuses pour expliquer ses arrêts de travail à répétition. "_C'est parce qu'il se blessait au dos, ou au tendon d'Achille." Tout en affirmant : "On aurait peut-être dû lui donner un coup de pied aux fesses, quand il était ado et qu'il a laissé tomber l'école en quatrième." _

Le point de bascule

L'avocat général l'interroge. "Madame, cela fait deux fois que vous témoigner devant une cour d'assises. comment votre fils en est il arrivé là ? Qu'est ce qui l'a fait basculer dans le crime ?"

Christiane lelandais, dans son manteau rose pale, réfléchit et dit : "C'est à cause de cette daube, de la drogue, de l'alcool. Moi, je soignais mon mari très malade, qui est mort depuis, et je n'ai pas vu que Nordhal allait mal."

Maitre Jakubowicz, l'avocat de la défense, lui lance alors : "Etre la mère de Nordahl Lelandais, cela veut dire quoi ?"

Et là, Christiane Lelandais craque : "Ca veut dire que vous êtes rejetée de partout, je me fais insulter, je ne peux même plus aller faire mes courses ou aller au cinéma, je n'ai plus le droit de vivre, juste le droit de crever."

En 2017, j'étais un vagabond -Nordhal Lelandais

Interrogé par la présidente avant qu'elle ne suspende l'audience, Lelandais a redit, comme il l'avait dit à Chambéry, en mai dernier, pour le meurtre du caporal Noyer qu'en 2017, "il était un vagabond. Ma vie se cassait la gueule," à cause de l'alcool et de la drogue et d'une vie sentimentale chaotique. Tout en s'agaçant que les questions posées à sa mère soient trop dures. "C'est une mère. Elle aime son enfant. Il n'y a que moi qui sait pourquoi j'ai fait çà."

Pendant toute cette première journée, les parents de Maëlys et ses proches sont restés stoïques. A un moment, Jennifer tenait la photo encadrée de sa fille dans ses bras, comme elle la berçait.

Ce mardi, poursuite de l'audition des témoins, dont le frère de l'accusé, Sven, que la Cour a obligé à venir.