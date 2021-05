Procès Lelandais : ses ex-compagnes évoquent sa vie intime, ses violences, ses habitudes, ses menaces

Au deuxième jour du procès de Nordahl Lelandais devant la cour d'assises de la Savoie à Chambéry, pour le meurtre d'Arthur Noyer, la vie sexuelle de l'accusé a été évoquée à la barre par ses ex-compagnes, détails crus, habitudes, menaces, violences.

Les ex-compagnes de Nordahl Lelandais ont évoqué la vie intime qu'elles ont entretenu avec l'accusé, des violences, les habitudes, les menaces, les mots crus. Au deuxième jour du procès devant la cour d'assises de la Savoie, Choé, Vanessa, Céline sont venues témoigner à la barre. L'une était mineure au moment de leur rencontre avec Nordahl Lelandais, l'autre déjà maman d'un petit garçon. Le tribunal veut comprendre comment était l'accusé, la nature de leur relation et même souvent, la façon dont ils avaient des rapports sexuels. Chloé a reconnu être "uniquement un plan cul", et à 17 ans en pleine adolescence, cela lui "convenait". À aucun moment, elle ne décrit un Nordahl Lelandais violent.

"Je vais te faire bouffer le carrelage"

Une autre ex compagne, plus mature, parle, elle, d'une relation chaotique. Elle a avorté de Nordahl Lelandais, elle a subi des violences et des disputes. "Je vais te faire bouffer le carrelage", lui a-t-il dit en la secouant comme une feuille. Elle a depuis des douleurs au dos. Au-delà des détails souvent crus sur les rapports -où, quand, comment, à quelle fréquence-, on commence aussi à voir les lieux qu'il fréquentait, les chemins isolés pour faire l'amour des sentiers où il sortait ses chiens. Il y a sa passion pour le lac de la Tuile, dans les Bauges, non loin de l'endroit où les ossements d'Arthur Noyer ont été retrouvés. C'est comme un parcours, comme une carte qui prend sens alors que Nordahl Lelandais a toujours déclaré avoir jeté le corps d'Arthur Noyer presque au hasard, en pleine nature.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Devant ces questions intimes, les femmes à la barre ce mardi s'efforcent de répondre avec le plus de bonne volonté possible, l'avocat général remercie alors : "ce n'est pas facile de témoigner de choses aussi intimes, il faut beaucoup de courage". Face aux jurés, les témoignages des ex-compagnes font état de "sado-masochisme soft", attachée, bandage des yeux : "C'était plus facile pour qu'il me filme à mon insu" explique l'une. Les violences, les agressions, le harcèlement, la peur, c'est ce qu'explique Céline : "Je témoigne aujourd'hui mais Nordahl Lelandais a aussi été mon agresseur" dit-elle. En couple pendant un an, elle accuse Nordahl Lelandais de l'avoir harcelée pendant cinq mois ensuite, "il cherchait à me tuer, j'ai déposé deux plaintes".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



