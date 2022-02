Procès Lelandais : trois jours d'audience pour tenter de cerner la personnalité de l'accusé

Nordahl Lelandais, au troisième jour de son procès devant les Assises de l'Isère, pour le meurtre de Maëlys et des agressions sexuelles sur des petites cousines

Au cours de ces trois premiers jours d'audience, la Cour s'est attachée à cerner la personnalité de Nordahl Lelandais. Il y a eu l'enquêtrice de personnalité qui est venue présenter son rapport, retraçant la vie de l'accusé. Puis, les anciennes compagnes, les anciens amis sont venus raconter l'homme qu'ils ou elles avaient côtoyé, parfois durant de longues années. Et le mot qui est revenu dans leurs propos est : incompréhension

L'accusé a parlé de lui durant 5 heures

Ce mercredi après midi de 14 heures à 19 heures, c'est Nordahl Lelandais qui s'est livré, facilement, répondant aux questions de la présidente de la Cour sur son enfance, son parcours scolaire, son passage dans l'armée, ses échecs professionnels et sentimentaux.

"Nous avons les pièces du puzzle" lui a dit la magistrate "Mais qui êtes vous, Monsieur Lelandais ?"

Et là, l'ancien maitre-chien marque une pause, fait la moue et dit : "C'est compliqué. Je sais ce que je ne veux plus être, je fais un travail psychologique en prison, mais aujourd'hui je suis dans le box d'une cour d'assises pour répondre de faits très graves."

Pour les avocats des parties civiles, Lelandais n'a pas changé

Pour comprendre comment il a pu basculer dans le crime au cours de l'année 2017, lui invoque la consommation de drogue et d'alcool, la consultation régulière de sites pornographiques. "Mais je ne suis jamais allé sur des sites pédopornographiques" a-t-il asséné à son avocat qui l'interrogeait sur ce point.

Pourtant, on a appris qu'en prison, même s'il lit beaucoup d'ouvrages sur le bouddhisme, il continue à aller sur des sites pornos, à la rubrique adolescentes, fait remarquer Maitre Rajon, l'avocat de la mère de Maëlys. "C'est ambigu. Cela montre qu'en prison, _il n'a pas changé, pas évolué_. Il reste attirer par les jeunes filles. Il reste dangereux."

Maitre Boguet, l'avocat de la mère de Maëlys, est du même avis que son confrère : "Nordahl Lelandais fait partie de ces personnes qui parlent beaucoup mais pour ne rien dire. On ne sait toujours pas quel est le ressort psychologique qui a fait qu'il a tué le caporal Noyer et que quatre mois après il va enlever et tuer la petite Maëlys."

Sur le banc des parties civiles, les parents de Maëlys restent stoïques. Jennifer Cleyet-Marel est assise près de sa fille aînée, Colleen et elle ne quitte pas, depuis le début du procès, le portrait de Maëlys, qu'elle tient contre elle.