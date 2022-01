Procès Lelandais : "Un fait divers où tout le monde peut se projeter" dit une spécialiste en criminologie

Nordahl Lelandais comparaît à partir de ce lundi 31 janvier pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys. Elle avait huit ans quand elle a croisé la route de son assassin présumé. C'était lors d'une fête de mariage, en août 2017, à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Le procès va durer jusqu'au 18 février et sera suivie par plus de 250 journalistes accrédités. Lucie Jouvet-Legrand est maître de conférences à l'Université de Franche-Comté, spécialisée en criminologie et de recherche autour des faits divers. Elle explique pourquoi ce procès fascine autant les Français.

France Bleu : Pourquoi cette affaire intéresse autant les Français?

Lucie Jouvet-Legrand : Déjà parce que la victime est jeune, on voit que quand il s'agit d'un enfant, ça heurte particulièrement la société, l'imaginaire collectif. Cette affaire a connu plusieurs épisodes. Il y a eu d'abord la disparition. Ensuite, un suspect qui a été par ailleurs suspecté d'un autre meurtre. Et puis, il y a eu plus tard la découverte du corps. Sans parler du contexte dans lequel sa disparition tragique a eu lieu, c'est à dire à un événement heureux, un mariage. Tous ces ingrédients ont participé à effectivement une émotion particulièrement vive.

C'est aussi un fait divers où tout le monde peut se projeter. Tout le monde peut se dire : moi aussi je me suis trouvé à un moment donné dans un mariage. Tout le monde a vécu ce type de situation., confier son enfant lors de festivités à un tiers.

Pour beaucoup, ce drame sort de l'ordinaire de par la personnalité de l'accusé, Le Landais. C'est aussi votre avis?

Il s'en est pris à deux victimes qu'ils ne connaissaient pas ça. C'est assez atypique. Ca représente aussi quelque part un épouvantail dont on a tous peur, celui de se faire agresser par un inconnu. En réalité, on a très peu de chance que cela arrive statistiquement quand il y a des personnes comme ça qui sont tuées. Elles connaissent leur agresseur. Et là, ça vient relancer quelque part une peur collective de l'inconnu.

Est-ce qu'il faut voir des points communs avec une autre affaire très médiatisée, celle de l'affaire du petit Grégory?

Le principal point commun, c'est la disparition d'un enfant. C'est aussi l'incertitude sur ce qui s'est passé. Ces affaires entraînent un fort émoi collectif avec une même scène initiale à un moment anodin ou un moment joyeux. Le petit Grégory, c'"tait un bac à sable. La petite Maëlys, c'est un mariage. Tout le monde peut se projeter dans ces scènes anodines. Après, la comparaison s'arrête là. L'affaire du petit Grégory n'a pas été résolu.

Pour vous, en tant que spécialiste en criminologie, qu'est ce que ce procès peut vous apporter?

Ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette affaire qui va durablement marquer les consciences collectives, l'imaginaire collectif. Et ça va entretenir sans doute un sentiment d'insécurité dans la société, alors que ça ne colle pas forcément à la réalité criminologique de la plupart des faits criminels, parce que c'est vraiment un phénomène d'exception.