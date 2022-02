VIDÉO - Procès Lelandais : une lettre des parents d'Arthur Noyer lue à l'accusé lors des plaidoiries

Ce fut un moment fort et inattendu ce mercredi devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. Lors de cette journée consacrée aux plaidoiries des parties civiles, Fabien Rajon, un des avocats de la mère de Maëlys a dévoilé une lettre que lui ont fait parvenir les parents d'Arhur Noyer.

Cécile et Didier Noyer, les parents d'Arthur Noyer

Il s'est adressé à Colleen, la grande sœur de Maëlys, puis à l'accusé et a ensuite lu cette lettre inattendue. Au cours de sa plaidoirie, Fabien Rajon, l'avocat de la famille maternelle de Maëlys a pris ces deux feuilles en main et a lu les mots qu'ont fait parvenir Cécile et Didier Noyer, les parents d'Arthur Noyer, le militaire tué par Nordahl Lelandais quelques mois avant Maëlys, en avril 2017.

Ils n'avaient pas fait le trajet depuis Bourges (Cher) où ils sont installés, mais ils avaient chargé Bernard Boulloud, leur avocat grenoblois, de faire passer ce message à son confrère devant le tribunal ce mercredi. Les explications de Nordahl Lelandais depuis treize jours devant les Assises de l'Isère, dans le cadre de son procès dans l'affaire Maëlys, ont révulsé les parents d'Arthur Noyer. "Cette lettre s'adressait donc à la Cour et aux jurés, mais surtout à Nordahl Lelandais", a expliqué Fabien Rajon, avocat des parties civiles, représentant la mère, la grande sœur et les grands-parents maternels de Maëlys.

"À quoi jouez vous, Nordahl Lelandais ? Vous parlez d’Arthur Noyer dans ce procès comme d’un homme bien, mais vous n’hésitez pas à parler d’une simple altercation, d’une bagarre qui a mal tourné. Resterez vous toujours sur votre ligne de défense d’une mort sans intention de la donner ? Non, ce n’était pas une bagarre qui a mal tourné. Vous avez été condamné pour meurtre. Vous êtes un meurtrier. Devant la cour aujourd'hui, vous avez l’ignominie de dire que c’est la faute de l’autre. De votre petite amie qui n’a pas répondu à votre message. Du visage d’Arthur noyer que vous avez vu en frappant Maëlys. Vous n’avez aucune empathie. Vous n’avez pas changé. Vous êtes un malfaiteur. Un lâche. Vos mensonges finissent par vous étouffer."

"Cette lettre je l'ai lue à Nordahl Lelandais car elle s'adressait surtout à lui" - Fabien Rajon, avocat

L'intégralité du courrier des parents d'Arthur Noyer

