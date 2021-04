On connait la date du procès aux assises dans l'affaire du jardin de Saint-Adrien

Quatre après le meurtre commis à Servian, le procès se tiendra devant la cour d'assises de l'Hérault du 29 novembre au 17 décembre 2021. C'est l'affaire du Jardin de Saint-Adrien. Quatre hommes seront jugés dont Daniel Malgouyres, le propriétaire des lieux. Le 5 octobre 2017, deux hommes cagoulés et habillés en noir braquent et violentent Daniel Malgouyres et son épouse Françoise dans le but de leur voler les 100.000 euros en liquide que contient leur coffre-fort. Daniel Malgouyres tue d'un coup de fusil l'un des deux cambrioleurs.

L'enquête s'oriente d'abord vers un homicide involontaire. Finalement Daniel Malgouyres comparaîtra pour "meurtre, tentative de meurtre et complicité de tentative d'extorsion en bande organisée commise avec une arme".

Richard Bruno, le second cambrioleur arrêté une douzaine de jours après les faits, comparaîtra pour "tentative d'extorsion commise avec une arme". Son père Jean-Pierre Bruno comparaîtra pour "complicité de tentative d'extorsion en bande organisée commise avec une arme". Tout comme Richard Llop, propriétaire d'un centre équestre.

Les quatre hommes sont également poursuivis pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime". À ce jour, seul Daniel Malgouyres est toujours en détention provisoire.

Françoise Malgouyres est l'une des parties civiles dans cette affaire.

à lire aussi Affaire du jardin Saint-Adrien : Daniel Malgouyres renvoyé aux assises pour meurtre

à lire aussi Le propriétaire du jardin Saint-Adrien reste en prison