Procès mardi pour quatre manifestants anti-corrida arrêtés à Nîmes ce week-end

Ils étaient environ deux-cent à manifester samedi, aux pieds des Arènes à Nîmes. Des militants anti-corrida se sont rassemblés avec des pancartes et parmi leurs slogans, "la corrida n'est pas une culture" ou encore "non à la corrida". Quatre d'entre eux, deux hommes et deux femmes, ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de violences sur les forces de l'ordre.