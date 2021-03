Procès Mediator : "je ne supporte plus rien" la vie de Francis bouleversée par le Mediator

"Je suis bien content pour moi et pour les autres" Francis Delavallade attendait que les laboratoires Servier soit enfin reconnus responsables dans l'affaire du Mediator.

Francis Delavallade : "Depuis que j'ai pris ce fameux médicament, je suis très fatigué et j'ai subi deux opérations à cœur ouvert". - Joëlle Delavallade

"Depuis que j'ai pris ce fameux médicament, je suis très fatigué et j'ai eu deux opérations à cœur ouvert" en dix ans, la vie de ce Charentais de 72 ans a complètement changé "avant j'étais entraîneur au foot, maintenant je ne peux plus parce que _je fatigue trop vite_. Je ne peux plus pêcher tout seul, j'ai arrêté la chasse à cause de ça". Francis est touché physiquement mais aussi moralement, il se qualifie d'anxieux : "je ne supporte plus rien. Alors vous savez, ça ne va pas toujours bien". En 33 ans de commercialisation le Médiator a causé plus de 500 décès et des milliers de pathologies cardiaques.

après la responsabilité viendra l'heure des indemnisations

Il attend désormais de savoir si il va pouvoir être indemnisé. Il a consulté un expert médical la semaine dernière et attend de savoir si il fait partie des victimes officiellement reconnues par la justice. "Je suis un petit retraité, avec une petite pension. J'ai travaillé toute ma vie et le jour où je suis à la retraite il m'arrive tout ça."

D'après les premières estimations des avocats les laboratoires Servier devront verser au total "plus de 180 millions d'euros" aux parties civiles en réparation des préjudices subis.