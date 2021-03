Procès Mediator : des condamnations insuffisantes pour une victime haut-viennoise

Les laboratoires Servier sont reconnus coupables de tromperie aggravée et d'homicides et blessures involontaires dans le scandale du Mediator, médicament jugé responsable de centaines de morts. En Haute-Vienne, il a aussi rendu malade Joy Ercole, 72 ans, qui trouve le jugement trop clément.

Essoufflée par le moindre effort et même par chaque conversation, Joy Ercole attendait avec impatience le dénouement du procès du Mediator, dont le jugement a été rendu ce lundi matin. Cette habitante de Rilhac Rancon, en Haute-Vienne, fait partie des plus de 6.500 personnes qui s'étaient portées parties civiles dans cette affaire, car elle-même subit de lourdes séquelles depuis qu'elle a pris ce médicament prescrit comme un coupe faim. Elle est satisfaite que le groupe pharmaceutique soit reconnu coupable de tromperie aggravée et d'homicides et blessures involontaires. En revanche, elle déplore des peines bien trop légères à ses yeux.

Je trouve qu'ils s'en sortent bien !

Le groupe pharmaceutique devra verser 2,7 millions d'euros et le tribunal de Paris condamne aussi Jean-Philippe Seta, l'ancien n°2 de Servier à quatre ans de prison avec sursis. C'est moins que les 10 millions d'euros d'amende et cinq ans de prison (dont deux avec sursis) requis par le Parquet. Et pour Joy Ercole, ce n'est surtout pas grand chose par rapport aux souffrances endurées. "Ma vie a basculé, je ne peux plus rien faire. Je trouve qu'ils s'en sortent bien !" résume-t-elle dans un soupir.

Joy Ercole, victime haut-viennoise du Mediator, réagit à la condamnation des Laboratoires Servier dans ce scandale sanitaire. Copier

Un traitement très lourd et une vie d'angoisses

Elle a également une pensée très émue pour toutes les autres victimes, notamment une amie de Limoges qui est malheureusement décédée. Elle-même a été touchée par une valvulopathie après avoir pris ce médicament durant quelques mois, jusqu'à son retrait du marché, en 2009. Les experts ont reconnu que sa maladie cardiaque était liée au Mediator. "Depuis c'est les hôpitaux, les hôpitaux, les hôpitaux. Je suis partie à la catastrophe et j'ai un traitement assez lourd et effrayant. Je n'arrive plus à me relever, maintenant je n'attends que la mort..."

Une victime absente au procès

L'état de santé de Joy Ercole ne lui a pas permis d'assister au procès-fleuve ouvert en septembre 2019 à Paris et clos en juillet 2020. Elle est toutefois en contact régulier avec son avocat Maître Charles-Joseph Oudin, qui représente notamment une dizaine de victimes en Limousin. Dans cette affaire, le groupe pharmaceutique Servier a par ailleurs été relaxé du délit d'escroquerie. Quant à l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), jugée pour avoir tardé à suspendre la commercialisation du Mediator, elle a été condamnée à 303.000 euros d'amende.