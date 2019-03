Procès Merah : Abdelghani, le frère "dissident", décrit la haine et la violence dans la famille

Paris, France

Ses premiers mots sont pour les familles des victimes. Abdelghani Merah égrène leurs noms, se tourne vers Samuel Sandler, le père et le grand-père de plusieurs victimes de l’école juive Ozar Hatorah : "La dernière fois qu’on a tué des enfants juifs, c’était les nazis." Pas une seule fois, le regard d’Abdelghani Merah ne se posera sur son frère cadet : "Je n'arrive pas à me tourner vers cette personne, ce n'est pas mon frère, c'est celui qui a envoyé Mohamed Merah à la mort". "Kader, c'était la tumeur de la famille".

C’est Abdelghani qui a dénoncé les siens après la mort de Mohamed Merah, tué par la police après avoir abattu trois militaires, un enseignant et trois enfants juifs à Montauban et Toulouse les 11, 15 et 19 mars 2012. L’homme de 42 ans prend sa part de responsabilité dans l'engrenage familial : c’est lui, dit-il, qui a entraîné son petit frère Abdelkader, aujourd’hui dans le box, dans l’alcool et la drogue dès son plus jeune âge. C’est lui qui l’a frappé, et refrappé. "Si c'est de ma faute ce qu'est devenu Kader, je veux lui dire qu'à cause de lui, Mohamed est devenu un tueur d'enfants."

Une violence qui vient de loin

"Pour connaître la famille Merah, il faut être né dans le même seau de haine", explique Abdelghani. Il évoque son père qui bat sa mère, et lui et ses frères qui se battent entre eux. Mohamed ? "C'était quelqu'un de déchiré, il était complètement en roue libre". "Il a été ultra-battu par Kader".

Abdelghani Merah évoque aussi ses relations avec Abdelkader, de 6 ans son cadet, qui deviennent détestables à partir de février 2003. Les comptes se règlent par voitures interposées à coup de batte de base-ball et de club de golf. Jusqu’à ce qu’Abdelkader donne sept coups de couteau à Abdelghani "par vengeance".

Jusqu'au 19 avril, Abdelkader Merah et Fettah Malki sont jugés devant la cour d'assises spéciale de Paris (composée uniquement de juges professionnels) pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et complicité des sept assassinats perpétrés par Mohamed Merah. En mars 2012, à Toulouse et Montauban, le "tueur au scooter" avait tué, au nom du jihad, trois militaires, Imad Ibn Ziaten, Abel Chenouf et Mohamed Legouad ainsi qu'un enseignant et trois enfants dans une école juive, Jonathan,Gabriel et Ariéh Sandler et Myriam Monsonégo.