Procès Merah : en Egypte, "on faisait du quad et du chameau", explique Abdelkader

La deuxième journée du procès en appel d’Abdelkader Merah et de Fettah Malki à la cour d’assises spéciale de Paris a été consacrée à la personnalité du frère de Mohamed Merah, le tueur au scooter. L'homme s'est expliqué sur son parcours, mais a également évité de parler de rencontres et de faits.

Paris, France

A 9h45 ce mardi matin, Abdelkader Merah a commencé à parler devant la cour d’assises spéciale de Paris. L'homme de 36 ans a la mémoire sélective, avouant ce qui peut l’être : une jeunesse tumultueuse, un premier joint à 10 ans et demi, l’alcool deux ans plus tard, la délinquance, la violence...et même les coups de couteau à son frère aîné Abdelghani, qui l’enverrons quatre mois en prison.

Abdelkader Merah, jugé pour son implication dans les tueries de Mohamed Merah, à Toulouse et Montauban, en 2012, a également évoqué sa conversion à l’islam, et ses quatre voyages en Egypte, où il suit des cours d’arabe littéraire, rejoint à deux reprises par son petit frère Mohamed : "On faisait du quad et du chameau. […] On visitait les pyramides."

Des rencontres tues

Et puis il y a ce qu’Abdelkader Merah ne dit pas : ses deux rencontres au Caire avec les frères Clain qui deviendront ensuite porte-paroles de Daesh, ses achats quasi compulsifs de littérature complotiste (Le Livre noir de la CIA, Les Nouveaux terroristes, par exemple). Il ne parle pas non plus de sa rencontre avec l’Emir blanc d’Artigat en Ariège, qui, deux jours plus tard, donne à Mohamed l’usage de ses neuf cartes de crédit (48.000 euros en tout).

L’accusé n’est pas non plus disert sur cette liste d’amis pouvant témoigner en sa faveur... Le juge attend toujours. "Le problème, c’est qu’autour d’Abdelkader Merah, on ne trouve que des voyous ou des salafistes", souligne le substitut général. Le témoignage d’Abdeghani Merah, le grand frère qui s’est détaché de la famille, est attendu ce mercredi matin.

Jusqu'au 19 avril, Abdelkader Merah et Fettah Malki sont jugés devant la cour d'assises spéciale de Paris (composée uniquement de juges professionnels) pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et complicité des sept assassinats perpétrés par Mohamed Merah. Les 11, 15 et 19 mars 2012, à Toulouse et Montauban, le "tueur au scooter" avait tué trois militaires ainsi que trois enfants et un professeur d'une école juive, au nom du jihad.