Procès Merah : l'avocat d'Abdelkader Merah dénonce des menaces de mort contre ses propres enfants

Lors de l'audience de ce jeudi maître EricDupond-Moretti l'avocat d'Abdelkader Merah a dénoncé avoir reçu une lettre anonyme proférant des menaces de mort contre ses propres enfants

Au quatrième jour du procès d'Abdelkader Merah et de Fettah Malki devant la cours d'assises spéciale de Paris, maître Eric Dupond-Moretti l'avocat du frère du tueur au scooter a dénoncé avoir reçu au courrier le matin même une lettre anonyme menaçant de mort ses propres enfants

Défense d'un homme et non d'une cause

""J'ai reçu ce matin une lettre qui me met dans un état particulier parce qu'on promet une balle dans la tête à chacun de mes enfants" a annoncé devant la cours le célèbre avocat pénaliste qui a expliqué "défendre un homme et non une cause". Il a reçu le soutien de ses confrères des parties civiles mais aussi du président de la cours d'assise

Eric Dupont-Moretti défend Abdelkader Merah jugé depuis lundi pour "complicité" dans les crimes de son frère Mohamed, qui avait assassiné au nom du jihad sept personnes, dont trois enfants juifs, en mars 2012 à Toulouse et Montauban.