Procès Merah: l'heure du verdict à Paris

A l'issue de 5 semaines de procès, c'est l'heure des délibérations pour les jurés de la cour d'assises spéciale de Paris qui doivent juger Abdelkader Merah et Fettah Malki pour leur complicité présumée dans les tueries commises en 2012 par Mohammed Merah à Toulouse et Montauban.

Après avoir écouté une ultime déclaration des deux accusés ce jeudi matin, le président de la cour d'assises spéciale et ses quatre assesseurs, vont se retirer pour délibérer et répondre aux 81 questions qui leurs sont posées (61 pour Abdelkader Merah 20 pour Fettah Malki)

Verdict attendu en fin de journée

A l'issue de ces 5 semaines de débats parfois très tendus et de l'audition d'une soixantaine de témoins et experts, les magistrats professionnels de cette juridiction réservée aux affaires de terrorisme devront dire si les deux hommes sont coupables des faits qui leurs sont reprochés

Le ministère public a réclamé lors de son réquisitoire la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour Abdelkader Merah soupçonné d'avoir inspiré son frère Mohammed et une peine de 20 ans de réclusion pour Fettah Malki accusé de lui avoir vendu une arme et un gilet pare-balles. Leurs avocats ont eux demandé l'acquittement pour Abdlekader Merah et une peine proportionnée pour Fettah Malki étranger selon eux à la mouvance terroriste

Le début de l'audience est prévu à 09h30, le verdict est attendu en fin de journée