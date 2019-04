Procès Merah : la défense plaide l'acquittement pour Abdelkader Merah et Fettah Malki

Les avocats du frère de Mohammed Merah et de son ami d'enfance ont plaidé ce mercredi l'acquittement des deux prévenus à la Cour d'Assises spéciale de Paris.

Les avocats des deux prévenus : Archibald Celeyron, Eric Dupond-Moretti, et Antoine Vey.

Paris, France

Les deux premiers avocats d’Abdelkader Merah et de Fettah Malki, maître Veyres et Celeyron, ont mené ce mercredi après-midi un long travail de détricotage, s’attaquant maille par maille à la lourde charge menée la veille par l’accusation. Ce mardi, la perpétuité avait été requise, au nom de la complicité des crimes terroristes commis par Mohammed Merah en février 2012, à Toulouse et Montauban.

Les deux avocats ont insisté : les deux frères ne s’entendaient pas. Brouillés en février 2011, ils étaient également brouillés de février à juin 2012, une mésentente attestée par des dizaines de témoignages. Abdelkader ne va pas voir son frère à l’hôpital, alors que sa vie est en danger. Il ne va pas non plus au mariage religieux de son frère. Il est encore moins au courant de son divorce, selon ses avocats.

Une "fable"

Difficile alors d’envisager une préparation commune des tueries. Tout ou presque est lancé avant leur réconciliation : l’achat du pistolet, de la go-pro, du gilet pare-balle. Les seules traces d’Abdelkader sont deux ADN retrouvées sur une ceinture de sécurité et un Coran. C’est tout pour les 10.000 pages du dossier. Pour les avocats, il s’agit donc d’une "fable", d’une "hypothèse recuite"… "Vous devrez acquitter Abdelkader Merah", tonnent-ils. Maître Dupond-Moretti était ensuite attendu pour porter l’estocade.

Abdelkader Merah et Fettah Malki sont jugés jusqu'à ce jeudi en appel devant une cour d’assises spéciale composée uniquement de huit magistrats professionnels pour leur implication dans les tueries du "tueur au scooter" à Montauban et Toulouse en 2012 qui avaient causé la mort de sept personnes, dont trois enfants. En première instance, les deux hommes avaient été condamnés à 20 et 14 ans de réclusion pour "association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste", mais acquitté des faits de complicité.