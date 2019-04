Procès Merah : "Les bruits des balles...quelque chose qui ne me quittera jamais" (Jonathan)

Le procès d'Abdelkader Merah et Fetah Malki doit se terminer jeudi devant la Cour d'Assises spéciale d'appel de Paris. Ce lundi, c'est l'horreur des faits de l'école Ozar Hatorah qui a été revécue par les acteurs du procès et par le public avec notamment les témoignages de plusieurs lycéens internes de l'époque des faits.

Jonathan avait 17 ans. Il était en terminale et dans la cour quand Mohammed Merah est arrivé pour tuer Jonathan Sandler, Gabriel, Aryeh et Myriam. Jonathan s'est exprimé au micro France Inter de Corinne Audouin. Témoignage.

L'attaque : le souvenir des sons

"Les bruits des balles, c’est quelque chose qui, je pense, ne me quittera jamais. Au début quand j’entends la rafale, en fait la mitraillette, je pense que c’est des pétards…Donc je prête pas forcément attention à ça. Et puis après il y a les coups de feu séparément…ce sont ces coups de feu qui font encore écho, que j’entends et que j’oublie pas. Ce qui rend le son très difficile à supporter, c’est quand on sait après à quoi il correspond…chaque seconde…la mitraillette je l’associe aux mouvements de foule dans la cour et aux enfants qui crient et qui courent…les coups de feu séparément c’est plus un chaos à l’extérieur qu’on ressent alors que je suis à l’intérieur de la synagogue. Et puis après, c’est l’horreur, les cris et les sanglots qui prennent le dessus. On sort, on se rend compte de ce qui vient de se passer…on était à des années lumières d’imaginer que des petits frères et des petites sœurs étaient en train de se faire tirer dessus à bout portant."

L'attaque Copier

Les élèves réfugiés dans le réfectoire après l'attaque : les cris et les hurlements...toujours...

"C’est un moment très très intense…En fait il faut canaliser les plus petits, consoler ceux qui pleurent, calmer ceux qui sont en train de se taper la tête contre le mur. Il y a des coups de poing partout, pas entre nous mais des coups de poings sur les murs. Ca crie, ça hurle…On a des informations qui nous reviennent aussi, des confirmations de décès. Donc on apprend malheureusement que Myriam, elle est bel et bien décédée. Même si pour certains on a vu le corps et on se doute bien qu’il y avait pas d’autre issue…Et pourtant, le fait d’entendre une confirmation ça provoque des cris, ça provoque des pleurs…Et puis après c’est Jonathan Sandler. On se dit « c’est pas possible »…Et puis après c’est Aryeh, c’est Gabriel…"

Le réfectoire Copier

Le traumatisme sept années après : toujours ces sons qui font peur

"On entend une porte qui claque on se retourne. Personnellement j’évite les transports en commun au maximum. Et si je les prends ça m’arrive de changer de rame quinze fois pour faire un trajet de dix stations…donc je vous laisse imaginer ce que ça donne en terme de durée. Et en fait, c’est au quotidien des craintes et des peurs, on évite les mouvements de foule, on évite les terrasses des café…Et si on va en terrasse, on regarde quand-même où est l’issue de secours, comment faire si il y a un tireur qui arrive…comment faire s’il y en a deux…comment faire s’il y en a trois…C’est une spirale infernale dans laquelle on rentre. Ce qu’on a de particulier entre nous (ndlr : avec les autres élèves qui ont connu les événements), c’est qu’on partage ces mêmes blessures de cette matinée du 19 mars 2012. Quand on se revoit, on se permet de parler sans filtre…Ca nous aide à nous reconstruire aujourd’hui…"