Procès Merah : les réactions au verdict

La condamnation à 20 ans de réclusion criminelle d'Abdlekader Merah pour association de malfaiteurs mais son acquittement pour son éventuelle complicité d'assassinat suscitent des réactions de déception et d'incompréhension chez les victimes.

Le verdict de la cour d'assises spéciale de Paris dans le procès Merah suscite de vive réaction du coté des parties civiles, partagées entre soulagement d'une condamnation et déception, incompréhension voire colère de l'acquittement partiel d'Abdelkader Merah qui n'a pas été reconnu coupable de complicité d'assassinat par les juges

"Cette décision il va falloir l'expliquer" maître Philippe Soussi

A l'issue du procès et de l'énoncé du verdict, la mère de Mohammed Legouad un des militaires tués à Montauban a remercié la justice "parce qu'il ( Abdelkader Merah) a été condamné". Pour Philippe Soussi avocat de Brian Birjaoui, éléve de l'école Ozar Hatorah grièvement bessé par Mohammed Merah, ce verdict dit deux choses: "Abdelkader a pris la peine maximale possible pour association de malfaiteur mais en même temps il est acquitté pour complicité, cette décision on pouvait la redouter, il va falloir l'expliquer aux victimes"

Philippe Soussi avocat de Brian Birjaoui cette décision "on pouvait la redouter" Copier

"Ce n'est pas ce que j'attendais" Latifa Ibn Ziaten

Pour Franck Toboul secéraire générale de l'école juive frappée par Mohammed Merah et président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) en Midi Pyrénnées ce verdict est un signe de faiblesse, il montre que: "On peut participer à une entreprise terroriste mais ne pas être complice. Ce qui me dérange c'est qu'on célèbre le fait que des gens aient pu échapper à la présentation de la preuve matérielle"

Pour Franck Toboul du CRIF ce verdict est une décision de faiblesse Copier

Mère de la première victime du tueur au scooter Latifa Ibn Ziaten estime qu'avec ce verdict " on est trop naîf, ce n'ai pas ce que j'attendais, on a pas été jusqu'au bout, ce n'est pas ce que j'attendais"

Pour Latifa Ibn Ziaten mère de la première victime " on est trop naïf" Copier

"Même dans les affaires de terrorisme la preuve n'est pas un accessoire" E Dupond-Moretti

Du coté des accusées Christian Etelin, l'avocat toulousain de Fettah Malki, condamné à 14 ans de réclusion pour avoir vendu arme et gilet pare-balles au tueur, a déjà annoncé que ce dernier faisait appel. Eric Dupont Moretti l'avocat d'Abdelkader Merah dit étudier cette option. Il salue l'acquittement pour complicité d'assassinat, pour lui les juges "ont su résister à la pression de l'opinion publique...J'ai une pensée pour le désarroi et le chagrin des victimes injustement confrontées à un faux coupable que l'on a fabriqué pour étancher leur soif de justice"

Eric Dupont Moretti avocat d 'Abdelkader Merah Copier