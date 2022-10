Procès Millas : comment l'audience a déchaîné les commentateurs sur les réseaux sociaux

Certains s'en prennent aux parties civiles, accusées d'être payées pour mentir, d'autres dénoncent un complot de l'État pour protéger la SNCF, il y a ceux qui ont vu les barrières du passage à niveau ouvertes, d'autres qui les ont vues fermées... Sous chaque article de presse publié ces trois dernières semaines au sujet du procès du drame de Millas, une pluie de commentaires. Certaines familles de victimes l'ont mal vécu et ont tenu à le faire savoir, à la fin de l'audience.

Fabien Bourgeonnier et Stéphane Mathieu, deux parents d'enfants décédés, ont décidé de prendre la parole au nom de tous : "On est constamment harcelés par des personnes qui ne sont pas au courant de l'affaire, s'indignent-ils, et on veut dénoncer cet acharnement. Les enfants blessés se font insulter sur les réseaux sociaux, les gens ne connaissent pas cette affaire, ils n'ont lu que Google ou Facebook, mais ils pensent mieux savoir ce qui s'est passé que nous. On en a marre !"

Les commentaires diffamatoires et complotistes supprimés, les avis personnels acceptés

Les modérateurs des réseaux sociaux de Radio France, des professionnels d'une entreprise privée chargée de surveiller notamment les pages Facebook des antennes dont celle de France Bleu Roussillon, ont compté plusieurs centaines de commentaires sous chaque article. C'est loin des 5 000 déjà atteints pour une publication de Radio France, mais c'est beaucoup à échelle de France Bleu Roussillon. Ils ont supprimé ceux tombant sous le coup de la loi - diffamatoires ou insultants - ainsi que ceux ne faisant pas partie de la charte de l'entreprise - c'est à dire les commentaires complotistes. Ils expliquent par exemple qu'un commentaire disant "la présidente de l'audience a été achetée par la SNCF" est diffamatoire et supprimé et qu'un autre comme "l'État est responsable de l'accident" l'est également, car complotiste. En revanche, ceux qui expriment un avis personnel comme "je suis persuadée que si le chauffeur du car avait été un homme, on ne lui aurait pas fait porter cette responsabilité" est un point de vue et n'est pas supprimé.

Certains juges ne vont surtout pas lire les commentaires sur telle affaire qu'ils sont en train de présider, d'autres le font...

Anne-Laure Maduraud, ex-magistrate.

Ce déchaînement sur les réseaux sociaux lors de procès médiatiques n'est pas nouveau ni sans conséquence sur le jugement rendu, selon l'ex-magistrate Anne-Laure Maduraud, qui a travaillé sur le lien entre réseaux sociaux et justice. "Il ne faut pas se raconter d'histoires et dire qu'on est imperméables à tout, que lorsqu'on enfile sa robe, on devient impartial et tous nos préjugés disparaissent", affirme-t-elle. Quant à la manière de le gérer, tout dépend du magistrat : "Certains juges ne vont surtout pas lire les commentaires sur une affaire qu'ils sont en train de présider, d'autres le font". Elle rappelle tout de même que la justice est rendue "au nom du peuple français. La publicité des débats est une garantie fondamentale et il est normal que les juges se confrontent au regard du public et rendent des comptes sur leur action".

Pour l'ex-magistrate, ce déchaînement de commentaires sur les réseaux sociaux reflète un attrait particulier du public pour les faits divers. Selon elle, il peut également s'expliquer par le fait que les magistrats ne puissent pas, par secret professionnel, s'exprimer et expliquer leurs décisions. "L'institution peut ainsi paraître repliée sur elle même, elle est complexe, a ses codes, un langage juridique très pointu qui peut apparaître comme très élitiste et peut renforcer une défiance vis-à-vis de la justice et de son fonctionnement". Elle s'interroge : "Peut-être faudrait-il trouver une façon de communiquer qui la rende plus ouverte, plus accessible et moins mystérieuse ?"