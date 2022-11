Procès Morgan Keane : la fédération de chasse du Lot sera partie civile, "il faut être intransigeant"

Le chasseur qui a tiré sur Morgan Keane et le directeur de battue comparaissent ce jeudi devant le tribunal judiciaire de Cahors. Morgan Keane avait 25 ans. Il a été tué en décembre 2020 pendant le deuxième confinement par un tir en pleine poitrine alors qu'il coupait du bois sur sa propriété, à Calvignac, petit village près de Cajarc dans le Lot. Ce drame est devenu l'élément déclencheur d' une lutte visant à réformer la pratique de la chasse . L'Occitanie est la deuxième région de chasseurs en France, le président de la fédération régionale des chasseurs, le catalan Jean-Pierre Sanson, répond à nos questions.

ⓘ Publicité

Ne craignez-vous pas que ce procès très médiatisé devienne le procès de la chasse de manière générale ?

Je ne connais pas un chasseur qui ne s'associe pas à la tristesse de la famille de la victime. Chaque accident est très médiatisé, mais la sécurité reste une des priorités des chasseurs. Elle a été reprise dans la loi chasse de juillet 2019, elle rend obligatoire pour tous les chasseurs une remise à niveau en matière de sécurité.

Le tireur qui va être jugé n'avait eu son permis que sept mois auparavant, c'était sa cinquième battue seulement. N'y a t-il pas un problème d'encadrement ?

Je ne crois pas. On reste intransigeant. Si des fautes sont commises, le préfet est saisi pour faire suspendre le permis aux récalcitrants. Je ne connais pas le contexte de ce procès. Il est normal que la fédération départementale de chasse soit partie civile dans ce procès et ne défende pas les prévenus. Quand les règles ne sont pas respectées, il faut être intransigeant.

80% des accidents de chasse sont causés par le non-respect des règles de base. Vous confirmez ?

Oui, on est même plus proche des 90%. Les règles de base, édictées à chaque jour de battue sont : ne pas se déplacer du poste, respecter l'angle de 30 degrés en matière de tir, et identifier le gibier. Quand on n'identifie pas le gibier, on ne tire pas. Ne pas tirer, c'est aussi un acte de chasse. Je comprends très bien que la fédération départementale du Lot se porte partie civile, j'aurais fait la même chose si c'était chez moi dans les Pyrénées-Orientales.

Selon les derniers chiffres, il y a moins de morts mais davantage d'accidents de chasse. Faut-il fixer de nouvelles règles ?

Nous sommes ouverts aux propositions et à toutes les discussions. Le Sénat a pondu un rapport récemment qui évoque notamment le taux d'alcoolémie. Nous y sommes favorable, pour permettre de démontrer que l'alcoolémie supposée dans le monde de la chasse peut-être n'existe pas.