Procès Lelandais : comment l'avocat de la mère de Maëlys aborde l'audience

Fabien Rajon défend, depuis le début de l'affaire, les intérêts de la famille de Maëlys, 8 ans et demi à l'époque des faits, enlevée lors d'une fête de mariage au Pont-de-Beauvoisin et tuée par Nordahl Lelandais. Depuis le divorce des parents de Maëlys, le père de l'enfant a pris un autre avocat, mais lui reste le conseil de la famille maternelle de la fillette au sens large, sa mère, donc, Jennifer, la tante, les grands-parents, la sœur ainée de Maëlys. Maitre Fabien Rajon s'est confié avant le procès de Grenoble.

"Nous n'attendons pas grand chose de la parole de Nordahl Lelandais" - Fabien Rajon, avocat de la famille maternelle de Maëlys

Comment vous êtes-vous préparé à cette audience marathon de trois semaines sous haute tension ?

Le dossier contient 23 000 pages. Au cabinet, j'ai mobilisé à temps plein un avocat et une juriste depuis plusieurs mois déjà et nous serons prêts pour entamer les Assises lundi 31 janvier au matin. La pression est présente c'est indéniable. Mais, en réalité, elle est plus consécutive à la médiatisation hors norme de l'affaire qu'au dossier pénal proprement dit, car je travaille dessus depuis septembre 2017, date à laquelle les proches de Maëlys m'avaient confié la défense de leurs intérêts.

Dans quel état d'esprit sont vos clients, et notamment la mère de Maelys ?

Nous échangeons beaucoup avec la famille de Maëlys et notamment avec Jennifer, sa maman. Je pense pouvoir vous dire qu'elle est prête pour affronter ces Assises, tout en étant parfaitement lucide quant au fait qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une épreuve terrible pour elle. J'essaye de tenir un discours de vérité aux proches et à la famille, sans détour. Les Assises sont une épreuve. Je préfère qu'ils ne fondent pas de grands espoirs dans ce procès, tout en veillant, de mon côté et du côté de mon équipe à nous préparer dans les meilleures conditions pour affronter ce combat judiciaire et pour être à la hauteur de la confiance qu'ils m'ont accordée en me demandant d'être leur avocat.

Qu'attend-elle justement de cette audience ? Espère-t-elle connaitre la vérité ?

Les proches n'attendent pas grand-chose de la parole de Lelandais. Je sais qu'en théorie tout peut arriver et une audience peut basculer, surtout aux Assises, mais la famille n'accorde pas un grand crédit à la parole de l'accusé et elle a conscience que les avancées vers la vérité, nous les devons d'abord et en premier lieu au travail exceptionnel des enquêteurs. Je pense notamment aux gendarmes de l'Institut de recherche de la Gendarmerie nationale (IRCGN). Sans eux, nous n'aurions peut-être pas retrouvé le corps de la fillette quelque part dans le massif de la Chartreuse.

Le visage de Maëlys est toujours présent devant la salle polyvalente de Pont de beauvoisin où s'est déroulé le drame © Radio France - Véronique Pueyo

Vous avez déjà affronté l'accusé lors de l'instruction, quelle sera votre attitude à son égard ?

Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises durant la procédure, dans le bureau des juges d'instruction, lors de la reconstitution criminelle ou devant la chambre de l'instruction. On verra le moment venu lors de l'audience.

Maëlys sera présente malgré tout dans tous les esprits, même si c'est le procès de son meurtrier ?

Oui. En droit, il s'agit du procès Lelandais et, selon le Code de procédure pénale, il sera jugé sur les faits et sur sa personnalité. Le procès pénal est ainsi fait qu'il oppose un mis en cause au Ministère public, à charge pour la partie civile de venir s'y greffer. Mais je pense qu'au-delà des seules règles procédurales, nous prendrons le temps d'évoquer le souvenir de cette fillette qui a été arrachée à la vie ce soir de fin d'été 2017. Ce sera bien la moindre des choses que nous pourrons faire pour elle, pour sa mémoire et pour tous ses proches.

