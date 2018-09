Quatre ans après les assassinats d’Hélène Pastor, milliardaire monégasque, et de son chauffeur, à Nice, le procès de dix accusés s’est ouvert lundi devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Le commanditaire présumé, gendre de la milliardaire, est apparu sûr de lui et a rappelé son innocence.

Aix-en-Provence, France

Dans son costume-cravate smbre, les cheveux gris-clair, Wojciech Janowski, principal accusé de ce procès hors-norme, ex-consul honoraire de Pologne à Monaco, apparaît à 69 ans comme un homme élégant. Il se présente devant la cour d’assises comme « gérant de sociétés », promet qu’il répondra à toutes les questions, et clame haut et fort : « _je suis innocent_, je n’ai commis aucun crime, c’est tout ». Plutôt détendu, au moment d’une suspension d’audience, on le voit plaisanter avec un policier dans le box.

Un box des accusés qu’il partage avec deux petites frappes marseillaises, originaire des Comores, que l’accusation désigne comme étant le guetteur et le tireur, mais aussi avec des intermédiaires qui contestent, dans leurs premières déclarations, avoir été au courant du projet criminel.

Seul le coach sportif, Pascal Dauriac, assis à l’extrémité de Wojciech Janowski qui l’accuse, « confirme l’intégralité de ses propos », quand le président de la cour tente de connaître la posture de chacun. Il plaide coupable. Pascal Dauriac a reconnu assez rapidement devant les enquêteurs son rôle d’organisateur des meurtres pour le compte de Janowski, avec qui il avait passé un contrat. Les yeux souvent fermés, il semble absent, parfois concentré, souvent tendu, pendant que le président examine les faits, il respire profondément, comme s’il voulait calmer son angoisse. Quatre autres personnes comparaissent libres.

Sur le banc des parties civiles, Sylvia et Gildo, attendent la vérité

Parmi les parties civiles à ce procès, les enfants d’Hélène Pastor sont là : Sylvia Ratkowski, sa fille, ancienne compagne du commanditaire présumé avec qui elle a vécu durant 28 ans. Les cheveux courts bouclés, perles aux oreilles, et robe à fleur, son visage est fermé, elle fixe le président de la cour rappeler les faits. Gildo, le fils, arrive à l’audience s’appuyant sur une canne, une aide à la marche depuis son double AVC, juste avant l’assassinat de sa mère. « Ce n’est pas à nous d’avoir peur, c’est aux autres, donc ça va, on se sent d’attaque » déclare-t-il à la presse avant de pénétrer dans la salle d’audience.

Le jury de la cour d’assises est composé majoritairement de femmes, il aura jusqu’au 19 octobre pour démêler le rôle de chacun dans cette affaire, où les revirements, rétractations et contestations sont nombreux.