Au deuxième jour du procès des dix accusés dans l'affaire du double assassinat d'Hélène Pastor et de son chauffeur en mai 2014 à Nice, les enquêteurs de la police judiciaire ont été appelés mardi à la barre. Les éléments dont ils disposent mettent en difficulté la défense.

Nice, France

C'est d’abord le commissaire divisionnaire Philippe Frizon, directeur d'enquête, qui est intervenu sur "les maladresses", les multiples "erreurs" du tireur et de son guetteur présumés. Leur arrivée sur les lieux du crime en taxi, "c’est très inhabituel", souligne le commissaire.

Les deux délinquants marseillais ont été repérés par de nombreuses caméras de vidéosurveillance, une trace ADN a été retrouvée sur un flacon de gel douche oublié à l’hôtel, l'un d'eux a continué d'utiliser un téléphone portable après les meurtres. C'est cet amateurisme associé aux technologies dont dispose la police qui ont permis d'identifier en un mois et demi les exécutants, intermédiaires et le commanditaire présumé.

Les conditions de garde à vue à nouveau contestées

La cour est revenue sur les auditions du principal accusé avec le commandant Catherine Messinéo de la brigade criminelle venue témoigner à la barre. C’est elle qui a entendu Wojciech Janowski, le gendre polonais d’Hélène Pastor.

Elle revient sur ses aveux en garde à vue, au cours de sa sixième audition, le 26 juin: "Il nous a dit qu'il avait commandité le meurtre d'Hélène Pastor pour sauver sa compagne, harcelée par une mère tyrannique. Sylvia était très stressée, avait été malade d'un cancer et souffrait des relations avec sa mère. Il avait donc passé un contrat avec son coach sportif, pour qu'il règle le problème de sa belle-mère en échange de 200.000 euros". Des aveux que Wojciech Janowski maintient lors de son septième interrogatoire, ce n'est que le 2 juillet, devant le juge des libertés et de la détention, qu'il se rétracte prétextant avoir mal compris le sens du mot "commanditaire".

L'avocat de Wojciech Janowski est revenu sur les conditions de cette garde à vue, qu'il conteste. "Il n'y a ni avocat, ni interprète, l'enquêtrice pose des questions orientées , traite mon client de sous-merde, et exerce une pression sur lui en plaçant sa compagne, Sylvia Pastor, elle aussi en garde à vue", lance maître Eric Dupond-Moretti.

« On lui a proposé un avocat, un interprète, et même l'assistance du consulat de Monaco, il a refusé », rétorque le commandant de police. Quant à la garde à vue de Sylvia Patsor, elle l'estime légitime, "puisqu'elle aussi était soupçonnée d'avoir versé de l'argent à un tiers pour faire assassiner sa mère". Sylvia Pastor sera rapidement libérée et s'entretiendra avec son compagnon avant de quitter le commissariat qui lui avouera, dit-elle, avoir tué sa mère.

Les avocats des parties civiles déplorent eux un "débat stérile" dans lequel s'enferme la défense, alors que la cour d'appel d'Aix-en -Provence et la cour de cassation ont validé les conditions de la garde à vue de Wojciech Janowski lors d'une précédente requête de la défense.