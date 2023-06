Procès Piolle: "Une peine de prison avec sursis à l'appréciation du tribunal" requiert l'avocate générale

Quatre prévenus sont accusés de favoritisme officiellement "octroi d'avantage indu", à commencer par Eric Piolle

Pour l'avocate générale, il y a un cumul d'irrégularités. Le trio de cadres n'a pas connu l'article 1er du code des marchés publics, un article constitutionnel qui réclame "mise en concurrence et publicité du marché". Cette règle d'égalité et de transparence n'a pas été respecté par la ville.

Le parquet général reconnait bien qu'il s'agit d'une prestation artistique, comme le soutenait la défense, mais cela ne suffit pas à en faire une exception à l'article 1. Pour cela il faut que le spectacle soit unique. Il ne suffit pas de dire "c'est artistique, on a tous les droits"

Eric Piolle voulait sa fête des tuiles en 2015. En Novembre 2014, on a demandé à l'association "Fusée" de monter un projet et on l'a déclaré unique, deux mois plus tard. Mais ce n'était pas une oeuvre préexistante. Il n'y a volontairement pas eu de mise en concurrence. C'est un élément intentionnel

L'arrêt de la Cour d'Appel sera probablement rendu en septembre.

L'équipe dirigeante était de bonne fois au départ, dit Françoise Benezech, mais n'est pas revenu en arrière quand des doutes ont été émis par le service des marchés. Le Trio Langlois-Lecoeur-Lacoste, respectivement directeur général des services, directeur de la communication et directeur général adjoint, n'a pas voulu dire au maire qu'il y avait des difficultés. Mais Eric Piolle aurait du réagir lorsqu' Anouk Agobian, une élue d'opposition a relevé le problème pour la deuxième fête en 2016.

Quant à la fonctionnaire de base prévenue elle aussi devant la Cour, l'avocate générale a relevé qu'il était très difficile de résister au "trio" et qu'elle se trouvait dans un conflit de loyauté. Contre elle, elle requiert 5.000 euros d'amende avec sursis et dispense de peine, à l'appréciation du tribunal. L'avocate générale réclame donc 15.000 euros d'amende dont la moitié avec sursis contre Eric Piolle, François Langlois et Erwan Lecoeur.

Mais à l'encontre du maire, elle suggère que si la Cour ne reconnait pas le favoritisme, "il n'est peut-être que complice de favoritisme tout en laissant à l'appréciation du tribunal de le condamner d'une peine d'emprisonnement avec sursis"

Pour le troisième cadre Paul Coste, l'amende serait intégralement avec sursis, probablement parce qu'il est le seul à ne pas s'être défaussé sur les autres. Notamment certains prévenus ont mis en cause des cadres ou un adjoint absents qui n'étaient pas jugés.

Enfin l'avocate générale a requis la relaxe du metteur en scène Pascal Auclair et de la présidente de l'association "Fusée"