Procès pour arnaque aux travaux de rénovation : des méthodes agressives pour forcer la main aux clients

Deux entrepreneurs sarthois et sept de leurs salariés comparaissent pour pratiques commerciales trompeuses et agressives. Une escroquerie qui aurait fait pas moins de 110 victimes. Le procès qui s'est ouvert ce 2 juillet au Mans met en lumière un système généralisé de manœuvres frauduleuses.

Un vaste procès pour escroquerie s'est ouvert ce jeudi 2 juillet au Mans. Deux entrepreneurs sarthois et sept de leurs salariés comparaissent pour pratiques trompeuses et agressives. Ils sont soupçonnés d'avoir forcés la main à au moins 110 clients pour réaliser des travaux de rénovation de leur habitat. Les plaignants, pour la plupart, sont dans la Sarthe, les autres vivent en Mayenne, dans l'Orne, le Calvados, la Seine-Maritime et le Maine-et-Loire.

Cette première journée d'audience a mis en lumière un système généralisé de manœuvres frauduleuses et une méthode bien huilée.

Un argumentaire bien rodé

Première étape : le démarchage téléphonique. Depuis un call-center de Tunisie, les opératrices ciblent des retraités et se font passer non pas pour une entreprise, mais pour un "cabinet" ou une "agence" qui dépendrait du Ministère de l’Ecologie. Lors de la discussion, la menace d'une augmentation de 25% de la taxe foncière est agitée si le logement des propriétaires n’est pas aux normes.

Un argumentaire "malhonnête" de l’aveu même d’un des commerciaux. Des commerciaux qui n’hésitent pas à reprendre certains de ces éléments de langage sur le terrain. Eux aussi, se font passer pour un "cabinet" et sont incités à "dramatiser" la situation, selon une note retrouvée dans la voiture de fonction d'un responsable du recrutement.

Les commerciaux utilisaient un logiciel bidouillé

Pour autant, les vendeurs ont d’autres outils de persuasion dans leur sac. Par exemple, ce logiciel bidouillé qui affiche une note, forcément médiocre, pour évaluer la performance énergétique du logement. Le gérant d'une deux entreprises mises en causes se défend de toute escroquerie et préfère parler d’un système "ludique".

"Ludique pour qui?", s’agace la présidente du tribunal. "On est juste en train de dire à quelqu’un que sa baraque est pourrie!". Dans l’audience, les têtes blanches et grises des plaignants acquiescent. La plupart ont entre 60 et 80 ans et ont cédé face à ces méthodes douteuses.