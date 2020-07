Procès pour escroquerie aux travaux de rénovation : deux sociétés sarthoises face à une centaine de victimes

Une arnaque récurrente : le démarchage abusif pour travaux. Mais un nombre inhabituel de plaignants. 108 personnes demandent réparation après l'escroquerie dont elles se disent victimes. Neuf employés et dirigeants de sociétés comparaissent devant le tribunal du Mans ce jeudi et ce vendredi.

Un vaste procès pour escroquerie s'ouvre ce jeudi 2 juillet devant le tribunal correctionnel du Mans. Les débats sont prévus pour durer deux jours. Neuf responsables et employés de deux entreprises sarthoises comparaissent pour "escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et agressives". Elles sont soupçonnées d'avoir poussé un nombre important de personnes à la réalisation de travaux de rénovation de l'habitat (notamment pour l'isolation des logements). L'enquête a permis de recenser 108 victimes, dont plus de la moitié en Sarthe; les autres en Mayenne, dans l'Orne, le Maine-et-Loire, le Calvados et la Seine Maritime. Les infractions ont eu lieu pendant trois ans, entre janvier 2017 et janvier 2020.

De nombreuses personnes âgées parmi les victimes

Dans cette affaire, environ la moitié des victimes a plus de 70 ans. C'est "assez classique", d'après Philippe Jamet. Les personnes âgées et vulnérables sont des "proies" faciles, résume le président de l'association France Victimes 72. "Les retraités sont des personnes qui ont toujours un peu de ressources, des économies", explique-t-il. "Cette clientèle est facile à séduire avec des arguments, par exemple celui d'une réduction d'impôts". Le responsable associatif donne un conseil : "Si vous avez le moindre doute, il ne faut pas vous engager. Il ne faut pas signer de bon de commande. Il faut trouver un prétexte. Dire par exemple : je vais en parler avec ma fille ou avec mon fils". Philippe Jamet insiste : "Il faut être très méfiant".

Une arnaque récurrente

Dans le cadre du démarchage et de la vente à domicile, le délai de rétractation, (c'est à dire la période pendant laquelle on peut finalement dire non sans avoir à se justifier) est de quatorze jours. Le dossier jugé ce jeudi et ce vendredi devant le tribunal correctionnel du Mans est hors norme de par le nombre de victimes : 108. Mais sur le fond, ce type d'affaire arrive assez régulièrement : au moins une ou deux fois par an, selon Philippe Jamet. Le président de l'association France Victimes 72 dit constater qu'il y a "toujours une société qui se reconstitue avec des personnages qui n'ont pas toujours les meilleures attentions à l'égard de leurs clients, qui vont forcer la main et exagérer sur les tarifs. Les prévenus encourent des peines maximales de cinq ans de prison et 300.000€ d'amende pour les personnes physiques et une amende d'1.875.000€ pour les personnes morales.