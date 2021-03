Procès pour l'assassinat d'Erika à Perpignan : Kader Djidel a-t-il prémédité son meurtre ?

Kader Djidel a-t-il organisé le rendez-vous entre l'un de ses amis, Abdellah, et son ex-petite amie Erika ? A-t-il placé ce couteau dans la boîte à gants dans le but de tuer la jeune femme de 17 ans lors de ce rendez-vous ? De nombreuses questions restent sans réponse, au troisième jour du procès en appel de ce Perpignanais, âgé aujourd'hui de 23 ans. Kader Djidel est poursuivi pour l'assassinat d'Erika Troadec en août 2015, dans un parc près du lycée Maillol à Perpignan. En première instance, il avait été condamné à 30 ans de prison.

Dès lundi, l'accusé a reconnu ce qu'il avait toujours nié : c'est bien lui qui portait un couteau le jour du meurtre, et non pas Erika. En revanche, Kader Djidel réfute la préméditation. Erika a été tuée de 35 coups de couteau, son corps retrouvé égorgé. L'accusé a répété qu'il dirait "la vérité", lors de ce second procès.

"J'ai profité de leur rendez-vous pour revoir Erika."

L'accusé raconte que l'un de ses amis, Abdellah, avait donné rendez-vous à Erika, à la demande de la jeune femme. À la barre, Abdellah explique : "Vous savez, chez nous, on ne sort pas avec les ex des autres. Alors j'ai prévenu Kader que j'allais voir Erika. Par respect."

Le témoin, déjà condamné à deux ans de prison pour non-assistance à personne en danger, raconte que Kader Djidel lui a demandé "d'amener Erika au parking, en passant par le chemin bordé de roseaux". Kader dit vouloir parler à la jeune femme. Sans réfléchir, Abdellah s'exécute. "J'ai profité du rendez-vous entre Abdellah et Erika pour la revoir. Je voulais la convaincre de se remettre avec moi."

La question du couteau

Sur de nombreuses questions, Abdellah prétend avoir des trous de mémoire. Il reste ce couteau, que Kader Djidel a reconnu avoir en sa possession le jour du meurtre. L'accusé explique qu'il se trouvait dans la boîte à gants de sa voiture. Il l'aurait pris, avant de se cacher dans les roseaux d'un chemin isolé, dans le parc près du lycée Maillol. C'est là qu'il aurait attendu l'arrivée d'Abdellah et d'Erika.

Six ans après le meurtre de sa fille, la mère d'Erika, Saïda El Fakir, reste persuadée que l'accusé a prémédité son acte. "Il a bien choisi l'endroit où il la tuerait. Il faut qu'il dise la vérité. J'ai perdu dix ans de ma vie. J'ai le droit de vivre, même si je ne peux pas faire revenir ma fille."