Procès pour outrage à Castaner à Besançon: "un procès politique" pour l'avocat des gilets jaunes

Besançon, France

Les gilets jaunes étaient venus en nombre ce lundi après-midi au tribunal correctionnel de Besançon. Moins d'une centaine de gilets jaunes sont venus soutenir trois de leurs camarades, dont deux figures du mouvement, poursuivis pour outrage à l'encontre de Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur était venu visiter le nouveau commissariat de proximité du quartier de Planoise en mars dernier. L'avocat de la défense, Maître Vernier, dénonce "un procès politique".

Une plaidoirie théâtrale

Un procès marqué par la plaidoirie de la défense. Avec de grands gestes et des phrases fortes, Maître Vernier plaide d'abord "la liberté d'expression. A vous de fixer cette liberté", lance l'avocat à la présidente du tribunal. Il tire ensuite à boulets rouges sur le ministre, absent et non représenté, mais aussi sur le parquet et le préfet. "C'est un procès politique" affirme la défense. Une conviction appuyée par l'exemple de la circulaire envoyée fin novembre dans lequel est spécifié que les gilets jaunes seront poursuivis de manière différenciée.

L'avocat poursuit avec humour sa plaidoirie sous le regard d'une salle d'audience composée en grande partie, de gilets jaunes amusés. C'est "un procès du zèle" explique encore l'avocat qui affirme qu'aucune jurisprudence n'existe concernant le slogan " Castaner assassin". " On entend ce slogan partout, dans toutes les manifestations en France. Il n'y a qu'à Besançon que cela se finit en procès", conclue Maître Vernier.

Des gilets jaunes acclamés

Une fois l'audience terminée, les gilets jaunes venus en soutien ont acclamés leurs trois camarades. A la sortie de la salle d'audience, ils ont entonné le chant "On est là". Le groupe de manifestants a également repris en chœur le slogan qui avait valu à leurs camarades d'être poursuivis ce lundi : "Castaner assassin !".

À la sortie de l’audience des gilets jaunes de Kevin, Frédéric et Marie, leurs soutiens clament des slogans #Besançonpic.twitter.com/baII2bTcso — Virginie Vandeville (@Virginie_Vdv) April 29, 2019

Parmi les trois gilets jaunes poursuivis, Frédéric Vuillaume. Le syndicaliste FO et figure du mouvement des gilets jaunes de Besançon s'est exprimé devant le palais de justice sous les yeux de ses soutiens.

Des gilets jaunes qui sont ensuite aller manifester dans le centre-ville.

Les gilets jaunes bisontins marchent dans les rues de Besançon à la sortie de l’audience de trois d’entre eux au tribunal #Giletjaunespic.twitter.com/GmfO6hwLiz — France Bleu Besançon (@bleubesancon) April 29, 2019

Le procureur a requis deux mois de prison avec sursis. Le jugement est mis en délibéré et sera rendu le 15 mai.