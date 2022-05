Pédocriminalité aux Assises d'Indre-et-Loire : la victime, adolescente, témoigne depuis les Philippines

C'est l'un des moments forts de ce deuxième jour du procès devant les Assises d'Indre-et-Loire. Un quinquagénaire français comparait depuis lundi et jusqu'à mercredi, soupçonné d'avoir violé une fillette de 9 ans aux Philippines entre 2015 et 2017. Traqué par un enquêteur infiltré sur des réseaux pédopornographiques, le père de famille est arrêté près de Tours (Indre-et-Loire) pour viol sur mineur de moins de 15 ans, participation à une association de malfaiteurs et diffusion d'images choquantes. L'accusé avait filmé et publié ses ébats sous le pseudonyme "Jordy".

La victime, désormais adolescente, témoigne devant la Cour

L'écran s'allume : une fillette frêle et brune apparait à l'écran, noyée dans un t-shirt clair beaucoup trop grand pour elle. La victime a désormais 14 ans : elle témoigne depuis l'Ambassade de France aux Philippines dans sa langue maternelle, traduite par un interprète.

"J'ai rencontré [l'accusé] quand j'avais 8 ou 9 ans" explique-t-elle. "Ca n'était pas le premier touriste que je rencontrais." En effet, l'oncle de la jeune femme l'avait déjà proposée à des touristes pour des relations sexuelles, en échange de 300 euros. En échange, la fillette explique qu'il lui prodiguait le gîte et le couvert - sa mère travaillait, son père était décédé. "Il a dit que quand ma petite cousine aurait mon âge, ça serait son tour. Si je ne faisais pas comme il disait, il allait m'abandonner."

Un récit glaçant sur les pratiques imposées

La Présidente lance alors le sujet sensible des viols répétés. La jeune fille, sur un ton scolaire, énumère les actes sexuels imposés par son bourreau. "Mon oncle était dans la pièce. Parfois il me tenait les jambes." Et d'ajouter qu'elle pleurait souvent pendant les séjours de l'accusé.

Des vidéos pédopornographiques sont tournées, et diffusées sur le darknet sous le titre "My little Filipina". On y voit effectivement la jeune fille contrainte à manipuler un sexe masculin, comme elle le décrivait. "Est-ce que vous aviez peur de ce monsieur français?" demande la présidente. "Oui madame. Je le trouvais très grand."

Les excuses surprises de l'accusé

Jusqu'ici, l'accusé restait dans son box, regard vague, jambe frénétiquement tremblante. Il se penche subitement en avant lorsque la Cour semble vouloir mettre fin à la visio-conférence. _"Madame... puis-je présenter mes excuses à la petite ?"Réponse sèche de la présidente. "Non. Vous ne parlerez qu'à la Cour."_

Le dernier mots de la victime parlent de sa nouvelle vie. "Je suis au collège. Depuis que mon oncle est enfermé, je me nourris mieux. Je pense que Jordy devrait être en prison aussi. Je crois que c'est la Justice, madame"