Procès pour tentative infanticide à Montpellier: le témoignage glaçant de l'enfant

Initialement il était prévu que Stéphane* assiste au procès de sa mère, jugée pour avoir tenté de le tuer une nuit de décembre 2015 à Montpellier. Quatre jours après Noël, Lilas Belkaïd, 36 ans et bipolaire, s'est munie d'une chevron et a frappé à plusieurs reprise sur la tête de son fils de 9 ans pendant qu'il dormait avant d'essayer de se suicider avec une fourchette à viande. Cette nuit-là, elle avait beaucoup bu, pris de la drogue et ingurgité une grande quantité de médicaments. Stéphane devait venir donc mais il a tellement redouté ce moment que finalement il a dû être hospitalisé dans une unité psychiatrique plusieurs semaines avant le début de l'audience.

La tentative de meurtre, il l'appelle l'accident

Le président Charles Pinarel a tenu à lire la déposition du petit garçon faite chez la juge d'instruction. Stéphane a été entendu pratiquement un an après le drame, il avait 10 ans. Un drame que lui appelle "l'accident", à plusieurs reprises. "Ce que je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Elle m'a frappé pendant que je dormais." Il raconte avoir perdu connaissance et être tombé dans le coma.

Bien sûr que j'avais remarqué qu'elle était malade"- Stéphane, 10 ans

Aujourd'hui, alors qu'il a 12 ans il n'a plus de douleur, mais il "en a marre d'aller tout le temps à l’hôpital". Ses crises sont fréquentes alors il doit régulièrement séjourner dans une unité psychiatrique. Lui qui travaillait bien à l'école ne supporte plus d'y aller. Il y a les moqueries à cause de ses cicatrices et certaines tâches qu'il exécute moins facilement qu'avant, tout cela le frustre tellement qu'il peut devenir agressif et violent.

Content d'être avec son père

Mais il est bien avec son père. En fait "il est mieux". Mieux qu'avec sa mère. Ce qu'elle lui a fait? "Personne n'aurait dû avoir ça. C'est pas humain." D'ailleurs d'après lui, elle ne mérite plus d'être sa mère. "C'est pas que je l'aime pas, mais c'est que je l'aime plus. Papa aurait pas du me faire avec elle". Sur la tentative de suicide de sa mère, il répond sans ménagement que "ce sont les lâches qui se suicident. Et puis qu'elle se suicide mais qu'elle me fasse pas de mal à moi".

Arriver à comprendre pourquoi

Apprenant que sa mère a été entendue par la même magistrate, Stéphane demande "si vous la revoyez, dîtes-lui bonjour. C'est de la politesse." Il ne fera qu'une seule concession : "si elle veut, quand je serai plus grand, on pourra se voir pour qu'elle m'explique." Il aimerait comprendre "pourquoi elle a eu cette idée? Pourquoi elle a été méchante?"

*Le prénom a été changé